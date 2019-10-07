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影／嘉義市長副市長躺草地 原來是為管樂節開箱

2019-10-07 14:27聯合報 記者李承穎╱即時報導

嘉義市國際管樂節今年12月20日到明年1月1日登場，嘉義市長黃敏惠、副市長陳淑慧及博愛國小師生為宣傳管樂節，今天在博愛國小挑戰管樂節開箱，大小樂器近百樣排列壯觀，還呈現「氣派版」、「行進版」及「Enjoy版」三種版本。

學生陸續將自己保管的樂器帶到現場，包括小號、長號、薩克斯風等眾多樂器外，就連大型打擊樂器和鐵琴也都搬到現場，大小樂器由學生一一上場，黃敏惠等人躺在草地上開拍。

第一張「氣派版」，畫面中黃敏惠、陳淑慧被大小型管樂器和兩隻管樂小雞圍繞著，兩人毫不猶豫擺出最悠閒的聆聽姿勢，黃敏惠還放鬆的翹起腳，陳淑慧躺在小雞的左手上，有如好朋友般相揪來享受管樂表演，大家手牽著手營造歡樂有趣畫面。

第二張「行進版」呈現踩街嘉年華氣氛，黃敏惠手持指揮棒，以俏皮可愛的浮誇步伐帶領孩子們前進，表現最精彩的踩街氣氛。第三張「Enjoy版」則由市長加碼發揮，活力滿點的跳躍姿勢，號召每位朋友來嘉度假，帶著一顆最放鬆、愉快的心，參與一年一度嘉義市最大規模的音樂饗宴。

「文化導引觀光、觀光充實文化。」黃敏惠說，舉辦國際管樂節也是嘉義市拚觀光、拚經濟的時刻，雞肉飯和沙鍋魚頭是許多遊客來嘉義市必吃的美食，開箱照因此特別安排小彩蛋，讓民眾找尋美食藏在開箱照的哪個角落。

觀光新聞處處長張婉芬表示，真人開箱風潮席捲各行各業，先規劃讓市長、副市長挑戰真人開箱為年底的2019嘉義市國際管樂節暖身，邀請世界各地好朋友齊聚嘉義市享受音樂界的年度盛會。

嘉義市長黃敏惠與副市長陳淑慧挑戰開箱，宣傳管樂節。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠與副市長陳淑慧挑戰開箱，宣傳管樂節。圖／嘉義市府提供
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嘉義市長黃敏惠與副市長陳淑慧挑戰開箱，宣傳管樂節。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠與副市長陳淑慧挑戰開箱，宣傳管樂節。圖／嘉義市府提供
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嘉義黃敏惠

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