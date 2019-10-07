嘉義市秋冬補助用了1600萬 可再申請第二波

2019-10-07 14:21 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



交通部觀光局9月起推出的「擴大國旅秋冬遊」，每人可補助房價1000元一次，嘉義市府第一階段有2000萬元補助金，至今已使用1600萬元，突破第一階段80％門檻，可以向觀光局申請第二波補助，市長黃敏惠號召全國民眾「來嘉」旅遊，各飯店也推出多項好康贈禮吸引旅客。

嘉義市政府觀光新聞處處長張婉芬說，夜市消費抵用券的使用率也很高，嘉義市共有62間飯店提出申請，每間飯店配額2500張，已有10家飯店即將用罄，已向經濟部中部辦公室申請第二波，嘉義市在這一波秋冬遊的效能，可說是「搶搶滾」。

嘉義市旅館公會理事長李素珍說，嘉義市是阿里山下的入口門戶，在高山的天然屏障下，秋冬時節較少東北季風侵擾，天氣相對穩定，適合家庭旅遊，再加上旅館業者推出的各項好康優惠，經濟實惠之外，有蘊含很多精心組合的創意，旅客可以挑選適合自己的優惠方案，放鬆心情來嘉旅遊。

秋冬遊也帶動嘉義市文化路夜市的買氣，在經濟部配合秋冬旅遊的推動下，旅客每房可領取4張面額50元的「夜市消費抵用券」共200元，直接在夜市解決晚餐，旅客可來「一泊二食之旅」，文化路夜市的47個營業攤位，包括各種魯味、以及特色美食，還有許多飲料甜點，業者都感到買氣回升。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處也從本月12日到12月29日推出「檜來嘉驛」主題列車，每周六、日8班往返嘉義車站與北門車站，搭乘檜木打造的阿里山小火車，單程車價100元，來回票價優惠150元，中途可以在阿里山森林鐵路車庫園區下車參觀退休的小火車，以及最新景點嘉義製材所的景緻。