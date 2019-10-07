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雲林縣將成立青年創業補助金 開辦青創課程全程免費

2019-10-07 12:18聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

幫助青年實現創業夢，雲林縣政府明年將成立青年創業補助金，並結合縣內雲林科技大學、環球科技大學、虎尾科技大學舉辦青年創業知能課程，培養青年相關創業基礎認知與能力，取得創業敲門磚，課程全程免費，即日起開放報名。

縣府勞工處長張世忠表示，縣長張麗善鼓勵返鄉創業，但創業不是一件簡單的事，縣府與雲林科技大學、虎尾科技大學以及環球科技大學，分別就新創事業、新農業以及觀光餐飲等不同專業領域與主軸規劃創業知能課程，並邀請各領域實務界優秀講師講授精采課程。

課程內容包括創業計畫撰寫、創業準備、財務管理、行銷策略以及人力資源管理等各創業重點項目，透過課程培養創業者具備一定的創業基礎概念與能力，提高日後創業成功率。

張世忠表示，今年度先開辦創業知能課程，讓想創業的年輕人先獲得所需知識培養技能，明年度縣府將成立青年創業補助金，幫助青年將心中夢想盡情揮灑，想要申請補助金的青年必須先完成青年創業知能課程取得門票。

青年創業知能課程全程免費，10月19日起陸續開課，即日起開始報名，名額有限額滿為止，只要完成舉辦課程即可獲得雲林縣政府核發時數證明。詳細課程細節可至雲林縣政府勞工處網站（http://www4.yunlin.gov.tw/labor/）查詢，或至各校報名連結瞭解：

雲科大：http://ppt.cc/eTme

虎科大：https://s.yam.com/CPFPg

環球科大：https://s.yam.com/yriPi

幫助青年實現創業夢，雲林縣政府明年將成立青年創業補助金，並結合縣內雲林科技大學、...
幫助青年實現創業夢，雲林縣政府明年將成立青年創業補助金，並結合縣內雲林科技大學、環球科技大學、虎尾科技大學舉辦青年創業知能課程，培養青年相關創業基礎認知與能力，取得創業敲門磚，課程全程免費，即日起開放報名。圖／雲林縣政府提供
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