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連外國人都驚嘆！曾被評為台灣10大絕美城堡 淪為法拍屋

必看！ 台南山上水道博物館國慶連假交通停車全攻略

2019-10-07 10:27聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市山上花園水道博物館即將在10月10日開園、11日正式開幕，國慶連假預料將湧入大批人潮及車潮，文化局與交通局、警察局、環保局、衛生局及山上區公所等，已先就業務分工完成協調。連假期間，市警局除將加派警力協助疏導外，文化局與區公所也已商借園區鄰近空地作為臨時停車場，將區域交通衝擊減到最低，提供遊客及居民最大的便利及行車安全。

文化局指出，民眾若要「自行開車」經國道3號前往，北上可經由國道8號新化系統交流道及臺20線省道、南下則由善化系統交流道，都接市道178抵達。市道178進入博物館區後，開幕期間將有交通大隊及新化分局員警在重要路口管控，敬請用路人配合。

停車方面，園區入口兩側設有兩座停車場：東側停車場可容納小客車108輛、機車22部；西側停車場可容納大客車10輛、小客車25輛、機慢車93部。另距園區約500公尺的市道178旁也規劃有一處臨時停車場，約可容納90輛自小客車。

上述停車場如皆遇滿載，工作人員會將車輛就近疏導往園區大門前的市道178及175線，在不影響交通原則下，市道178至台20線路口，兩側約可停放650輛自小客車，市道175由山上端路口至177線，約可停放1,200輛自小客車，總計可容納超過2,000部大小客車及機車。

因應最後一哩路之接駁，市府也貼心在市道178及175兩線，自每日上午10時起安排有接駁車進行定點接駁，讓民眾在停車後可就近搭接駁車進入園區。

另外，民眾也可選擇搭乘大眾運輸工具前往，市區可由台南火車站搭乘綠幹線至「新化站」下車，再轉搭乘綠2、綠10、綠11至「台南水道博物館站」下車，站牌位置距離園區大門口僅約180公尺、步行約3分鐘可達。

交通局指出，台南市現有綠2（每日10班）、綠10（每日10班）、綠11（每日12班）行經「台南水道博物館」站，3條路線每日共計32班提供服務。配合山上花園水道博物館開幕，交通局更將於國慶連假4天開幕期間(10日到13日)每日上午9點半到下午五點半再增開「綠10」區間車行駛「新化－台南水道博物館」區間補足需求，每日總計提供38班次接駁服務，民眾持電子票證搭乘可享優惠票價12元（全票投現38元）。有關開幕期間行車時刻相關資訊，可至大台南公車網站或「台南山上花園水道博物館」臉書粉絲專頁查詢。

文化局表示，開幕期間除規劃一系列豐富精采的活動，為應遊客需求，園區內並設有常態性商店，包括「台南山上花園水道博物館紀念品部」以及「水道咖啡」，都將同步開幕。

其中「紀念品部」以復古工業風格布置，除販售台南古蹟限定商品（如至聖點心麵和天后豌豆酥），更有眾多水道獨家限定商品包括水道紀念水、馬克杯、杯墊及明信片等，以及山上、左鎮、玉井、麻豆區等農會如芒果干、鳳梨酥等人氣商品提供選購。

「水道咖啡」則是新化區「街役場古蹟餐坊」經營團隊延伸品牌，將貫徹「歷史古蹟　風華再現」的品牌理念。在園區內4個主題販售區，提供入園遊客享用到豐富美食與文創飲品，其特色商品包括：水道咖啡（用水源地水質煮出來的咖啡品質甘甜）、打卡飲品（以山上區在地黃金黑糖熬煮，獨特風味飲品、山上區盛產的木瓜加上牛奶）、蝠氣滿糖（蝙蝠造型的文創棒棒糖，為必買拍照小物）以及麵類輕食、伴手禮等，提供遊客多元選擇。

山上花園水道博物館開幕期間至10月16日止（15日逢周二休館），台南市民享免費參觀，外縣市民眾及國外遊客門票僅100元。此外，為鼓勵鄰近亮點順遊，民眾於10月份持「台南左鎮化石園區」門票票根造訪者，購票得享半價優惠，歡迎國內外遊客趁著連假來到山上水道走走，感受古都近山地區的自然人文風情。

台南市山上花園水道博物館國慶連假開幕，園內有許多限定商品。圖／市府提供
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台南市山上花園水道博物館國慶連假開幕，園內有許多限定商品。圖／市府提供
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台南市山上花園水道博物館國慶連假開幕，園內有許多限定商品。圖／市府提供
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台南市山上花園水道博物館國慶連假預料將湧入大批人潮及車潮，市府做好相關因應措施。...
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台南市山上花園水道博物館國慶連假預料將湧入大批人潮及車潮，市府做好相關因應措施。...
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台南市山上花園水道博物館國慶連假開幕，園內有許多限定商品。圖／市府提供
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台南市山上花園水道博物館國慶連假預料將湧入大批人潮及車潮，市府做好相關因應措施。...
台南市山上花園水道博物館國慶連假預料將湧入大批人潮及車潮，市府做好相關因應措施。圖／市府提供
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台南市山上花園水道博物館國慶連假開幕，園內有許多限定商品。圖／市府提供
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台南市山上花園水道博物館國慶連假開幕，園內有許多限定商品。圖／市府提供
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