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小提琴弦樂四重奏阿里山受鎮宮演奏 為太子爺祝壽

2019-10-06 21:28聯合報 記者魯永明╱即時報導

嘉義阿里山森林遊樂區阿里山賓館，在文化部、縣府及嘉縣表演藝術中心支持下，從上月底到今年底逢周休，舉辦「森情樂章」 活動，遊樂區受鎮宮是居民信仰中心，阿里山賓館總經理高芳逸今天邀請葉哲睿博士率弦樂四重奏上山，在受鎮宮正殿，獻奏「阿里山之歌」與「生日快樂歌」，為太子爺祝壽。

西方古典樂為神明祝壽演奏，中西融合，吸引遊客好奇圍觀，受鎮宮副主委洪萬生及阿里山派出所所長劉光浩在場聆賞，祝壽儀式簡單隆重；表演時適巧有300人進香團，香客嘖嘖稱奇讚嘆。

每年農曆三月初三玄天上帝誕辰，各大主祀玄天上帝的廟宇辦理祝壽、福宴、遶境等宗教儀式，位於阿里山森林遊樂區的受鎮宮，每年此時都有被稱為「神蛾」的枯球籮紋蛾到訪棲息。

昨今天周休 「森情樂章」表演團隊是嘉義市交響樂團，由維也納音樂暨表演藝術大學葉哲睿小提琴博士領軍，團員來自美英德奧法等學成歸國音樂系碩博士音樂家組成，演奏帶來四把提琴，是來自義大利克里蒙納(Italy Cremona)年份落在1880至1919年，每把提琴年份超過百年、四把提琴總價合計近千萬。

在阿里山舊事館舉辦的「森情樂章」，共邀請嘉頌重奏團、嘉市交響樂團、三昧堂木偶劇團、嘉義民族管弦樂團、不可無料劇場、綻樂樂集等7 個表演團體，接力上山展演，連續20場次揮灑嘉義青年獨有熱情與活力，邀請全國鄉親一起上山欣賞藝術饗宴。

阿里山賓館邀請葉哲睿博士率弦樂四重奏，到阿里山森林遊樂區受鎮宮正殿，獻奏「阿里山...
阿里山賓館邀請葉哲睿博士率弦樂四重奏，到阿里山森林遊樂區受鎮宮正殿，獻奏「阿里山之歌」與「生日快樂歌」，為太子爺祝壽。記者魯永明／翻攝
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阿里山賓館邀請葉哲睿博士率弦樂四重奏，到阿里山森林遊樂區受鎮宮正殿，獻奏「阿里山...
阿里山賓館邀請葉哲睿博士率弦樂四重奏，到阿里山森林遊樂區受鎮宮正殿，獻奏「阿里山之歌」與「生日快樂歌」，為太子爺祝壽。記者魯永明／翻攝
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阿里山交響樂團嘉義

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