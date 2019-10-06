小提琴弦樂四重奏阿里山受鎮宮演奏 為太子爺祝壽

2019-10-06 21:28 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣阿里山森林遊樂區阿里山賓館，在文化部、縣府及嘉縣表演藝術中心支持下，從上月底到今年底逢周休，舉辦「森情樂章」 活動，遊樂區受鎮宮是居民信仰中心，阿里山賓館總經理高芳逸今天邀請葉哲睿博士率弦樂四重奏上山，在受鎮宮正殿，獻奏「阿里山之歌」與「生日快樂歌」，為太子爺祝壽。

西方古典樂為神明祝壽演奏，中西融合，吸引遊客好奇圍觀，受鎮宮副主委洪萬生及阿里山派出所所長劉光浩在場聆賞，祝壽儀式簡單隆重；表演時適巧有300人進香團，香客嘖嘖稱奇讚嘆。

每年農曆三月初三玄天上帝誕辰，各大主祀玄天上帝的廟宇辦理祝壽、福宴、遶境等宗教儀式，位於阿里山森林遊樂區的受鎮宮，每年此時都有被稱為「神蛾」的枯球籮紋蛾到訪棲息。

昨今天周休 「森情樂章」表演團隊是嘉義市交響樂團，由維也納音樂暨表演藝術大學葉哲睿小提琴博士領軍，團員來自美英德奧法等學成歸國音樂系碩博士音樂家組成，演奏帶來四把提琴，是來自義大利克里蒙納(Italy Cremona)年份落在1880至1919年，每把提琴年份超過百年、四把提琴總價合計近千萬。