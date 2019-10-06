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迎國慶 立委參選人發起臉書國旗合照挑戰接棒

2019-10-06 20:01聯合報 記者魯永明╱即時報導

光輝十月到來！慶祝即將到來的國慶日，國民黨重返執政的嘉義市，市長黃敏惠臉書「勇媽阿惠」粉絲專頁封面，換上市長與國旗同框照片，呈現旗海飄揚國慶喜氣；隔壁民進黨長期執政的嘉義縣，國民黨提名立委參選人王啟澧議員臉書發起「我愛國旗，國旗合照」挑戰活動，慶祝國慶，喚起民眾愛國意識，網友感動說「讓我們國旗再像過去一樣旗海飄揚！」

王啟澧臉書貼著他與國旗同框照片說「我愛中華民國，我愛國旗，挑戰任務：10日國慶日前，與任何包含國旗元素的物品合影，並發布在臉書動態上；被點名者，須在24小時內完成任務；任務完成後，請再指名3個人接受挑戰。」

王啟澧議員點名議會黨團同事：蔡信典、李國勝、詹琬蓁三位議員接受挑戰，黨團書記長李國勝很快就在臉書，貼上與國旗合成照片；議員詹琬蓁也手拿一面國旗合照貼臉書，兩人接棒完成任務後，各再點名三人接棒挑戰。

網友反應熱烈，有網友說，讓國旗再像過去旗海飄揚；挺韓國瑜網友說，唯一支持韓國瑜當選2020中華民國總統，祝高票當選，凍蒜凍蒜。國民黨重返執政的嘉義市，鬧區中山路成排電桿上懸掛國旗，呈現旗海飄揚情景，眷村精忠新城及經國新城也插上國旗慶祝，呈現旗海飄揚國慶喜氣。

嘉義縣議員詹琬蓁手拿一面國旗合照貼臉書。圖／取自詹琬蓁臉書
嘉義縣議員詹琬蓁手拿一面國旗合照貼臉書。圖／取自詹琬蓁臉書
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嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝臉書貼上與國旗合成照片。圖／取自李國勝臉書
嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝臉書貼上與國旗合成照片。圖／取自李國勝臉書
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嘉義縣國民黨提名立委參選人王啟澧議員臉書發起「我愛國旗，國旗合照」挑戰活動。圖／...
嘉義縣國民黨提名立委參選人王啟澧議員臉書發起「我愛國旗，國旗合照」挑戰活動。圖／取自王啟澧臉書
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