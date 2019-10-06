失智症八大初期症狀 快看看你有幾個？

2019-10-06 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



國際扶輪3470區與奇美醫院今天舉辦失智症篩檢、搶救記憶活動，現場有300名醫護與志工，協助50歲以上民眾篩檢，提早發現提早治療，延緩失智造成的影響。

活動在市政府西側廣場舉辦，現場搭起數十頂的帳棚，每個帳棚下都有醫護與志工，協助民眾做各項篩檢，台南市長黃偉哲也到場表達支持。

黃偉哲表示，去年台南市老年人口已達15.04%，正式邁入高齡化社會，老年人口在六都之中排名第三多，而老年人常碰到的疾病就是失智症，感謝扶輪社的社友犧牲假日，舉辦這麼好的活動，關懷年長者。

他還提到，你我都會老，年長時可能都會面臨失智的問題，因此也感謝奇美醫院在幾周前成立「失智友善館」，讓附近社區的長輩，得到更好的照顧，更培訓一百多名關懷志工，提供失智者及家屬諮詢服務。

包括黃偉哲、國際扶輪社3470地區總監李松江，奇美醫院院長邱仲慶等人，還有活動推廣大使藝人江宏恩等，大家在舞台上以沙畫為活動開場。

現場奇美醫師告知民眾失智症的正確觀念，失智症並非只是單純正常的老化，而是一種大腦功能逐漸喪失的疾病。失智症的病程長可能長達10多年，初期失智症的八大症狀，有記憶力下降、活動力降低、情緒轉變、表達能力降低、妄想、產生視幻覺、重複動作、睡眠障礙或記憶減退， 大家應多多注意身邊的長者是否有這一些症狀，及早發現及早治療。