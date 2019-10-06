嘉義市課程博覽會 26所高中職和國中小合作

2019-10-06 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



嘉義市府在嘉義女中今天上午辦理「課程零距離」嘉義市課程博覽會，邀集嘉義市的26所高中職、國中及國小一同參與，展現各校新課綱中的特色課程，這是嘉義市首度跨校合作的博覽會，市長黃敏惠說，每個孩子都是獨一無二，市府希望教導每個孩子「適性揚才、終身學習」，與新課綱的願景不謀而合。

民生國中的校定課程中的「在地創客」課程中，有項課程要孩子們利用校外的枯枝，打造成專屬自己的筆，可以雕刻成各種形式，找到自我認同的價值，民生國中的童子軍們今天也打造一支寫有「勇媽市長」的筆，送給黃敏惠。

民生國中校長陳明君說，新課綱要求跨領域教學，不會只專注在一個學科的學習，例如今年校定課程還有認識宗教文化，用英文教學來解籤詩等。

世賢國小則以「科學魔法營」當校定課程，教導孩子如何用各式材料，製作防災工具，例如用LED的二級體、蜂鳴器等材料，就能製作防災指揮棒，利用粗吸管加上電池與電線，就能製成簡易的手電筒。

嘉義女中則鼓勵學生走出戶外，利用田野實察、文獻收集等，探索城市的人事物，可以製作成新市政的報告。嘉義高工今天也演示利用程式碼製作成的機器人，可以撿拾、分類各種顏色的套環。