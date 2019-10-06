反毒看這裡 嘉藥AI反毒機器人帶你走秀趣

2019-10-06 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



為宣導藥物濫用防制觀念，並融入現代科技，台南市政府毒品危害防制中心及衛生局再度與嘉南藥理大學攜手合作，今天在嘉藥大禮堂舉辦「2019嘉藥AI反毒機器人競賽」，透過寓教於樂的機器人競賽，讓年輕學子學習到機器人科技知識，同時也能瞭解藥物濫用產生的危害，將反毒種子深植人心，活動深具意義。

機器人競賽共分「反毒看這裡」和「反毒知識一把抓」兩項競賽。其中「反毒看這裡」競賽，選手需利用自行設計的機器人，帶著「反毒創意海報」走秀，看誰的海報最具創意，且能走得快又穩，不會掉落木板迷宮伸展台。

「反毒知識一把抓」競賽，則是選手要先建構一台能夠上下斜坡，並具備有投放乒乓球機構的機器人，來選擇反毒題目的正確答案，代表人生會有起起伏伏，遇到挫折時能做出正確的抉擇。競賽共吸引來自全國逾55所高中及國中小學校的師生、超過130多台反毒機器人參賽，近600人熱情參與，盛況空前，場面熱鬧滾滾。

台南市衛生局科長陳月英表示，近年藥物濫用有日益年輕化的趨勢，為了讓年輕學子遠離毒品誘惑，並且具備足夠的競爭力，舉辦這次機器人競賽，讓學生活用科技以培養創新思考、解決問題以及團隊合作的能力，期盼能共同營造無毒社區、健康大台南的願景。