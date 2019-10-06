抗衡反陳明文勢力 民進黨嘉縣山區幹部授證啟動輔選

2019-10-06 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



2020總統、立委大選剩不到百日，嘉義縣山區立委選舉，民進黨提名資深立委陳明文拚連任，面對國民黨與退出民進黨前立委林國慶聯手，共組「反陳明文勢力」挑戰；民進黨嘉義縣黨部18鄉鎮首場幹部授證儀式，上午在議長張明達故鄉番路鄉率先登場，全鄉近百名幹部宣誓團結總動員，啟動連任拚勝選氣勢，張明達請託鄉親，要大家支持他的力量，一起支持陳明文和總統蔡英文連任。

議長張明達說，山區林班地及國有地爭議問題，阿文立委一直都很關心，但這需要立法修訂，將來阿文立委若能當上立法院長，希望他能全力解決山區土地爭議問題，這需要很夠力量政治人士，替大家打拚。

陳明文強調，明年選舉很重要，是中國勢力侵入台灣對決，呼籲鄉親台灣人一定要團結，一定要贏才能繼續守住台灣主權，這場選舉有很深層意義，番路作伙拚。翁章梁說，番路鄉親很挺議長，從上屆陳明文拿到67%選票，贏過蔡英文64%的得票，就能感受陳明文為山區爭取建設，受大家肯定。