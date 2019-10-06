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地盤下陷加海風侵蝕 布袋鎮地標布新橋黑鏽斑斑

2019-10-06 15:35聯合報 記者魯永明╱即時報導

宜蘭縣南方澳跨港大橋斷裂，造成重大死傷，橋梁安全受關切；連接台61線與嘉義縣布袋商港間的布新橋，是布袋大門，因興建年代久，長期受地盤下陷及海風侵蝕，安全堪虞，地方人士蔡崇程指出，布新橋上A型柱在南北兩側，基座螺絲和螺絲帽已黑鏽斑斑。

布袋鎮長陳鳳梅說，布新橋在海埔新生地完工後興建，橋齡逾30年，10年前增建Ａ型柱，受地盤下陷，橋墩不斷下沉，過去漁船筏可通過橋下，現在過不去，布新橋是通往觀光魚市、布袋商港及高跟鞋教堂交通要道，南方澳大橋採雙叉式單鋼拱橋設計，與布新橋鋼筋混凝土結構不同，但布新橋老舊， 安全堪虞。

「居安思危 人人有責」，蔡崇程說，布新橋A型柱長期風吹雨打，潮起潮落，航道上基座螺絲和螺絲帽，黑鏽斑斑，兩邊欄杆螺絲和螺絲帽也生鏽，露出黑斑，整座A型柱都露出斑斑黑鏽，若大地震或颱風長驅直入布袋港，布新橋恐難以承受，如果因生鏽導致A型柱倒塌，幾百噸重壓人車，後果難以想像。

他在今年初反映有關單位，有關單位說會派人看看，卻沒下文，美國舊金山金門大橋，為防止生鏽，每年都要粉刷油漆，布新橋比不上金門大橋，卻是布袋港地標，每天人來人往，發生意外後果誰負責?

布新橋逢春節等節慶假日，交通阻塞；雲嘉南濱海國家風景區管理處2年前，以懷舊「小上海」為主題，在布新橋及海風長堤打造港灣夜景風華。縣府建設處長林聰利說，布新橋定檢結果安全，為紓解交通瓶頸， 確保橋梁安全，將爭取中央經費另建新橋；立委蔡易餘說，會協助爭取中央補助修繕橋梁。

連接台61線與嘉義縣布袋商港間的布新橋，是布袋大門，因興建年代久，長期受地盤下陷...
連接台61線與嘉義縣布袋商港間的布新橋，是布袋大門，因興建年代久，長期受地盤下陷及海風侵蝕，安全堪虞。記者魯永明／攝影
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連接台61線與嘉義縣布袋商港間的布新橋，是布袋大門，因興建年代久，長期受地盤下陷...
連接台61線與嘉義縣布袋商港間的布新橋，是布袋大門，因興建年代久，長期受地盤下陷及海風侵蝕，安全堪虞。記者魯永明／攝影
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金門大橋高跟鞋教堂舊金山

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