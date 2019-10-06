兌現假牙政見重陽節前 翁章梁官邸宴請裝假牙老人

2019-10-06 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



明天重陽節，嘉義縣長翁章梁兌現補助老人假牙政見，就任批示首件補助老人活動式假牙公文，中午在縣長官邸宴請83名裝假牙長輩及家屬，祝賀重陽節，看到老人恢復口牙健康，大口咀嚼，高興享用美食，重現自信光采，他說，「這是我就任縣長至今，最高興的一天。」

參加餐宴長輩14人年紀超過90歲，最年長鹿草鄉高齡91歲陳林梅，看到阿公、阿嬤開心吃，健步走，翁章梁說，補助活動假牙明年會持續推動，讓老勢大健康久久呷百二，呷老有呷福；75歲阿里山鄉鄒族達邦社頭目汪俊松說，裝活動式假牙後，說話中氣十足，可以開心大口吃肉，感謝縣長對偏遠長輩照顧。

縣府4月1日推動「65歲以上長者及55歲以上原住民」樂齡活動假牙補助，截至9月20日共4216名長輩申請，2374人完成裝置，恢復牙齒咀嚼功能，衛生局提供營養師對完成裝置假牙長輩營養衛教指導。

翁章梁關心完成假牙裝置老人呷食狀況，中午邀老勢大到官邸用餐，感謝嘉義縣牙醫師公會大力支持，讓補助老人假牙美意順利實施，他說，過去鄉下人子兒或孫子結婚在外宴客，家人要帶長輩參加，老人都說不用，因為他們沒有健康牙齒，「呷食」不方便，也很少走出戶外，因為沒牙齒，講話「漏風」不好意思，現在假牙做好，他很高興看到像家人一樣的長輩，從此可以恢復正常咀嚼功能，高興的吃，快樂走進社區與人互動。