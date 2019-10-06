親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

影／花蓮手工花生湯被爆罐頭加糖水 老闆娘：當時量不夠

香港遊行再起！口罩黑衣人銅鑼灣聚集後 冒雨起步

兌現假牙政見重陽節前 翁章梁官邸宴請裝假牙老人

2019-10-06 14:50聯合報 記者魯永明╱即時報導

明天重陽節，嘉義縣長翁章梁兌現補助老人假牙政見，就任批示首件補助老人活動式假牙公文，中午在縣長官邸宴請83名裝假牙長輩及家屬，祝賀重陽節，看到老人恢復口牙健康，大口咀嚼，高興享用美食，重現自信光采，他說，「這是我就任縣長至今，最高興的一天。」

參加餐宴長輩14人年紀超過90歲，最年長鹿草鄉高齡91歲陳林梅，看到阿公、阿嬤開心吃，健步走，翁章梁說，補助活動假牙明年會持續推動，讓老勢大健康久久呷百二，呷老有呷福；75歲阿里山鄉鄒族達邦社頭目汪俊松說，裝活動式假牙後，說話中氣十足，可以開心大口吃肉，感謝縣長對偏遠長輩照顧。

縣府4月1日推動「65歲以上長者及55歲以上原住民」樂齡活動假牙補助，截至9月20日共4216名長輩申請，2374人完成裝置，恢復牙齒咀嚼功能，衛生局提供營養師對完成裝置假牙長輩營養衛教指導。

翁章梁關心完成假牙裝置老人呷食狀況，中午邀老勢大到官邸用餐，感謝嘉義縣牙醫師公會大力支持，讓補助老人假牙美意順利實施，他說，過去鄉下人子兒或孫子結婚在外宴客，家人要帶長輩參加，老人都說不用，因為他們沒有健康牙齒，「呷食」不方便，也很少走出戶外，因為沒牙齒，講話「漏風」不好意思，現在假牙做好，他很高興看到像家人一樣的長輩，從此可以恢復正常咀嚼功能，高興的吃，快樂走進社區與人互動。

衛生局表示，65歲以上長者及55歲以上原住民、設籍嘉縣滿1年以上符合條件，帶身分證、印章及戶口名簿，到合約院所申請，服務洽詢專線0800-780-999。

嘉義縣長翁章梁關心完成假牙裝置老人呷食狀況，中午邀請老人代表到官邸用餐，餐後開心...
嘉義縣長翁章梁關心完成假牙裝置老人呷食狀況，中午邀請老人代表到官邸用餐，餐後開心合影。圖／縣府提供
分享
嘉義縣長翁章梁關心完成假牙裝置老人呷食狀況，中午邀請老人代表到官邸用餐，餐後開心...
嘉義縣長翁章梁關心完成假牙裝置老人呷食狀況，中午邀請老人代表到官邸用餐，餐後開心合影。圖／縣府提供
分享
嘉義縣長翁章梁(左二)關心完成假牙裝置老人呷食狀況，中午邀請老人代表及家人到官邸...
嘉義縣長翁章梁(左二)關心完成假牙裝置老人呷食狀況，中午邀請老人代表及家人到官邸用餐，餐後開心合影。圖／縣府提供
分享
嘉義縣長翁章梁關心完成假牙裝置老人呷食狀況，中午邀請老人代表到官邸用餐，餐後開心...
嘉義縣長翁章梁關心完成假牙裝置老人呷食狀況，中午邀請老人代表到官邸用餐，餐後開心合影。圖／縣府提供
分享

衛生局牙齒翁章梁

相關新聞

切虱目魚肚大賽快刀手 越南新住民1分半取10尾魚肚

2019-10-06 14:17

雲林畜牧糞尿沼液沼渣 每年施灌量可達37.1萬噸

2019-10-06 14:11

影／台南黃金海岸沙灘流失剩20公尺寬 水利署長允諾維護

2019-10-06 12:00

電子發票愛心捐 北台南家扶發出「發票貴人」募集令

2019-10-06 11:18

影／徒步達人夫妻七天六夜挑戰 騎遊山海圳國家級綠道

2019-10-06 08:22

中山大學：台江海域優勢物種轉變

2019-10-05 23:57

嘉女10年傳愛 資助22名兒童

2019-10-05 22:39

減產30年最慘…官田菱角節 不惜成本登場

2019-10-05 22:35

嘉義水牛厝變農產驛站 邀你來趕集

2019-10-05 22:30

蝦子、紅肉當髮飾？「最後的晚餐」農民版超另類

2019-10-05 22:06

山上人準備好了！台南水道博物館開幕 青農擺攤迎賓

2019-10-05 19:13

友善農業正夯！屏東有老鷹紅豆 台南要推水雉菱角

2019-10-05 18:54

補班補課日嘉義空汙拉警報 提醒民眾戴口罩關門窗

2019-10-05 17:42

民主聖地標誌中央噴水圓環蒙塵 清洗見垃圾放生魚

2019-10-05 17:12

影／嘉義「愛情大草原」藏陷阱深淵 搶今天修復

2019-10-05 17:12

台南「麻油客棧」擁擠不堪 地方改造豬舍成休憩空間

2019-10-05 17:10

影╱農委會主委勘查台南菱角災損 每分地1000元資材補助

2019-10-05 17:04

雲林國際偶戲節音樂會雙十揭幕 偶藝非凡特展今暖場

2019-10-05 16:23

張大千「廬山圖」展故宮南院 還有泰國月主題展

2019-10-05 16:17

雲林西螺大橋歡慶66歲 下周封橋2天慶生

2019-10-05 12:51

台南官田菱角節12日登場 10元銅板價品嘗美食

2019-10-05 12:14

歡慶雙十 嘉義市射日塔10月壽星憑證免費參觀

2019-10-05 10:47

活化蚊子館 水牛厝表演館將打造成農產品觀光驛站

2019-10-05 10:04

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

用路人注意！頭份交流道行車動線改善 依標誌標線行駛

2019-10-05 22:20

重要性不亞於明星咖啡！ 朝風咖啡店突遭拆

2019-10-06 10:22

知名貨運新設轉運中心噪音大 居民徹夜難眠抗議

2019-10-05 16:22

白晝之夜人潮爆表 一窩蜂朝聖7公尺小白兔

2019-10-05 22:40

金門頭一遭！議員出席未過半 議會臨時會空轉2天

2019-10-05 23:11

秘密客測試賣菸品給未成年 連鎖便利商店也中「招」

2019-10-06 08:48

南門市場暫熄燈 美食專家與攤商不捨

2019-10-06 10:38

桃園50公尺滾輪滑梯太夯 木屑軟墊加網再升級

2019-10-06 07:35

影╱還我安全聯大路！聯大學生發起連署 盼相關單位重視

2019-10-05 20:07

歷經3年施工 台17甲線鹽水溪橋今全線通車

2019-10-05 18:27

台南「麻油客棧」擁擠不堪 地方改造豬舍成休憩空間

2019-10-05 17:10

AI智慧販賣機進校園 柯文哲：賣什麼可討論，別因噎廢食

2019-10-06 11:22

年產值破3億！水蓮躍升「新綠金」 韓國瑜指示這樣做

2019-10-05 18:27

文化部擬拆國父紀念館圍牆 居民質疑意識形態作祟

2019-10-06 12:32

山上人準備好了！台南水道博物館開幕 青農擺攤迎賓

2019-10-05 19:13

遊客注意！高美濕地濱海橋封閉檢測 4公車路線調整

2019-10-05 20:20

秋遊優惠 台灣好行路線半價到年底

2019-10-06 09:36

南門市場湧過年人潮 攤商心情悲喜交融

2019-10-05 17:12

金門水頭港垂釣區10月起開放 應穿載救生衣及防滑鞋

2019-10-05 15:33

影╱埔心國中三校隊 自製超大冠軍帽參拜順澤宮

2019-10-05 16:34

南門中繼市場過渡期 有車接駁

2019-10-05 23:30

統促黨非法集會辦中共國慶 北市警局遭綠營砲轟

2019-10-05 17:17

影╱農委會主委勘查台南菱角災損 每分地1000元資材補助

2019-10-05 17:04

復刻早年國慶遊行 池上鄉10日要重現國家生日歡樂氣氛

2019-10-06 11:09

雜貨店賣散菸給學生抽 苗衛生局重罰2萬

2019-10-06 13:16

影╱台北白晝之夜今晚登場 民眾戴黑色口罩力挺香港

2019-10-05 20:59

公道三新闢道路案安置土地 得於10月7日前向市府申請

2019-10-05 16:20

柯文哲變一分鐘雕塑 化身白晝之夜藝術家

2019-10-05 21:07

劉櫂豪爭取政院補助1.48億元 台東39校近萬學子受惠

2019-10-05 17:01

蝦子、紅肉當髮飾？「最後的晚餐」農民版超另類

2019-10-05 22:06

內門惡地種出香Q芭蕉 韓國瑜讚為「水果中的勇士」

2019-10-05 18:24

台灣設計展「超級南」開幕 潘孟安套上圍裙當一日店長

2019-10-05 18:54

「金門守護神」李光前將軍廟70周年 各界點亮和平燈

2019-10-05 21:39

影╱巡看高雄特色農產 韓國瑜：品質第一！

2019-10-05 16:21

民眾抱怨白晝之夜人多還飄政治味 文化局：下次改進

2019-10-06 13:06

每月一書推薦「奇蹟男孩」韓國瑜：相信心靈更能飽滿

2019-10-05 21:15

舊毛衣拆解織成產道 「織路」獲花蓮公共藝術票選第一

2019-10-05 16:16

友善農業正夯！屏東有老鷹紅豆 台南要推水雉菱角

2019-10-05 18:54

南港公園兒童遊具掉黑膠塊 議員：冒險森林變危險森林

2019-10-06 09:15

安啦！縣環保局公布金門花蛤檢驗 通通合格

2019-10-05 15:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top