切虱目魚肚大賽快刀手 越南新住民1分半取10尾魚肚

2019-10-06 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣全台虱目魚第三大產地，秋天收成季節，沿海布袋鎮新塭虱目魚故鄉，布袋漁產生產合作社上午在新塭運動公園舉辦第九屆「虱王爭霸」賽，切虱目魚肚大賽，由前2年得主ＰＫ戰，比賽結果越南新住民阮玉欣奪冠，1分半取10尾魚肚，平均每尾短短9秒；美味組比賽，由養殖才1年退休教師陳水謙榮獲「虱王」獎。

2016年快刀手阮玉欣與2017年快刀手張如意兩女對決，比賽規則每人10尾虱目魚，看誰的刀法俐落快速，先分切結束，魚肚完整贏，比賽緊張，兩人分別拿殺魚刀，動作迅速，先切掉魚頭，再取下魚肚，兩人動作熟練，比賽結果，阮玉欣1分半切10尾，平均每尾9秒，比張如意領先2尾。

「哇!我贏了，好棒喔」阮玉欣嫁來布袋14年，在虱目魚加工廠工作，當主持人宣布獲勝，開心手舞足蹈，她說，過去在越南做磨石子工作，嫁來台在虱目魚加工廠工作7年，練就快刀功；觀眾看得緊張，為兩人加油打氣，有人開玩笑說，贏快刀手，沒人敢侮阮玉欣了。

過去虱王爭霸比誰養的魚大尾，今年改美味賽，由6名評審評定魚肉品質，200多名養殖業報名，經初選25人決賽，現場烹煮品味決勝，結果由66歲台中退休教師陳水謙奪「虱王」大獎，肉質Ｑ彈細緻有韻味，沒有土味，他過去在高職教電機，2年前退休先在某日商公司工作，去年加入布袋一家生技公司團隊養殖８公頃，用獨家酵素養殖，飼養密度雖高，但魚健康不生病，腸胃好。