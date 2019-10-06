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服務更多身障者 雲林復康巴士西螺分駐站啟用

2019-10-06 13:19聯合報 記者李京昇╱即時報導

雲林縣政府目前有斗六、北港、台西與虎尾復康巴士服務站，日前啟用復康巴士西螺分駐站，以多元的預約服務模式免費接送載運，提供身障朋友能有更多外出就醫、復健和社區交流的機會。

副縣長謝淑亞表示，雲林縣有將近5萬名的身心障礙者，其中肢體障礙中度以上身障者高達7千多人，縣內大眾運輸工具目前難以普及到每個鄉鎮及村里，對於本來要出門就不易的身障者來說，更是難上加難。

謝淑亞說，縣內的老年人口及身障人口比率高居全國第二及第四，近年來復康巴士乘坐需求遽增，因此縣府積極投入之下，復康巴士從98年只有3台，現在全縣有56台，並且有一台大型復康巴士加入服務行列協助身心障礙者出遊。

社會處長林文志表示，雲林縣復康巴士常態性進行載送服務的車輛有38輛，每年服務人次高達3萬多，多數身障者需要常常就醫、復健，經濟負荷較重，因此體恤身障者及其家庭，雲林是全國少數幾個使用復康巴士完全不需收費的縣市。

謝淑亞提到，復康巴士營運，包含司機的人事費用、油錢、車輛的保養、保險稅金等等，每年的營運費用高達2400多萬元，縣府財政雖不寬裕，但仍透過縣庫及公益彩券盈餘分配款，年年增編營運費用，盼藉此服務更多身心障礙朋友。

林文志說，目前除能透過電話預約復康巴士服務，民眾也可透過手機、電腦直接用網路提前預約復康巴士，如有乘坐需求，在乘坐日期一周前，於周一至周五撥打預約電話：05-5522632、05-5340459，由專人提供約車服務，或上網搜尋「雲林縣復康巴士線上預約」加入會員後即可進行預約。

雲林副縣長謝淑亞（左二）協助身障者試乘復康巴士。圖／雲林縣府提供
雲林副縣長謝淑亞（左二）協助身障者試乘復康巴士。圖／雲林縣府提供
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復康巴士西螺分駐站日前啟用，雲林副縣長謝淑亞（中）等人到場主持啟用典禮。圖／雲林...
復康巴士西螺分駐站日前啟用，雲林副縣長謝淑亞（中）等人到場主持啟用典禮。圖／雲林縣府提供
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