影/台南黃金海岸沙灘流失剩20公尺寬 水利署長允諾維護

2019-10-06 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ╱即時報導



台南市南區黃金海岸沙灘流沙問題嚴重，當地灣裡居民擔心沙灘流失危及居民安全，第六河川局並估計，14年來黃金海岸流失沙量約120萬立方公尺，立委林俊憲今天上午9點多邀請水利署長賴建信等人到場會勘，賴建信允諾將維護黃金海岸視為一級任務，水利署會負責，短期先進行養灘工程維護，中期新建離岸堤，長期以曾文溪和二仁溪上游淤沙補充沙灘。

林俊憲說，他每次到灣裡，地方民眾和里長都向他反映黃金海岸沙灘流失問題嚴重，海岸線不斷退縮，居民擔心沙灘消失後，大浪逼近親水公園，直接威脅居民住家安全，希望政府想想辦法改善。

南區黃金海沙灘從安平商港往南至二仁溪口約6公里沿岸，灣裡永寧里長王育貞說，當地原本約有300公尺寬沙灘，但10多年前安平商港建突堤後，造成南側黃金海岸沙灘逐漸被侵蝕，如今只剩20公尺寬沙灘，第六河川局曾在此養灘，多少有成效。

喜南里長曹和田說，黃金海岸沿岸，冬天吹東北季風，夏天吹南風，造成沙灘被嚴重侵蝕，銜接灣裡和高雄的二仁溪橋消坡塊，也被大浪衝擊受損，政府單位應該重視這個問題，早日設法解決。