電子發票愛心捐 北台南家扶發出「發票貴人」募集令

2019-10-06 11:18 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



統一發票多了千萬獎金，加上電子發票日增，北台南家扶中心發現，「發票助學工程」所募集的發票數量明顯下降，北台南家扶除發出「發票貴人」募集令，更呼籲消費者使用電子票證，能將電子發票捐給捐贈碼「2085」的北台南家扶中心。

北台南家扶中心說，從民國84年開始推展「發票助學工程」，全盛時每期平均都有12萬張發票，中獎獎金約11萬元，「發票助學工程」推行24年來，累計對中約1600餘萬元獎金，順利送800多位弱勢學子邁向大學之路。但隨著千萬獎金誘因及加上電子發票日增，導致發票捐贈量期期下滑。

北台南家扶中心主任莊淑惠表示， 這期募集發票張數不到4萬張，對中獎金也不到6萬元，比起上期張數少了近2萬張、獎金也少了近2萬元。

儘管如此，南科「優比速」公司30名員工主動協助永康及佳里服務處對發票，由於手機普及化，志工們特地下載發票APP，直接掃ＱＲ或手按號碼顯示，加快對獎速度，部分志工則目不轉晴的盯著發票號碼1張張對，為的就是不想錯失任何一張發票中獎機會。