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結褵逾60載 台南白河23對鑽石婚楷模獲表揚

2019-10-06 09:19聯合報 記者謝進盛╱即時報導

結褵逾60載， 台南市政府白河區公所昨天表揚23對鑽石婚楷模，其中，賴松茂、賴嚴金治伉儷結婚至今70載，婚姻美滿子女有成，19日將代表地方接受市府表揚。

為表揚這些鑽石婚長輩，白河區公所特別精心安排，準備送給阿公阿嬤的喜餅，由內角社區阿姨扮演媒人婆領著喜餅嫁妝隊伍出場，分送喜糖給大夥，白河區長蕭福清藉由活動向在場里民及阿公阿嬤宣導「性別平等，從你我做起」及「打及登革熱、巡倒清刷一起來」等

白河區公所表示，賴松茂、賴嚴金治伉儷，自民國38年結婚超過70年，賴嚴金治婚後為家庭扛起重責，而賴松茂婚後考上嘉義南靖糖廠任職，現已退休，次子目前在台北經營餐廳，三子經營機械公司，四子在中華電信擔任股長，夫妻用心經營婚姻，用愛與包容讓感情延續，婚姻長長久久。

今年度白河區獲表揚的鑽石婚楷模共有23對，名單如下：白河里（三對）蔡順池、蔡周愛珠。吳振榮、吳魏美枝。施克信、吳丁玉。永安里卓金發、卓張鴛鴦。庄內里張瑞和、張沈蘭。秀祐里曾熊、曾莊盆。河東里陳德根、陳蔡燕。虎山里吳朝墾、吳林碧珠。大林里（兩對）吳再來、吳莊金蘭。吳財源、吳邱菊。

六溪里陳佑守、陳潘玉麗。仙草里林天得、林洪信。關嶺里陳德義、陳李素蓮。詔豐里李再增、李劉裕庸。大竹里張振吉、張郭票。廣蓮里賴松茂、賴嚴金治。竹門里鄭主章、鄭盧金花。吳再坤、吳魏阿娥。崎內里黃秀蘭、陳番妹。昇安里鄭松池、鄭蘇春華。汴頭里楊水塗、楊方玉燕。內角里魏福松、魏賴葉。馬稠後里邱清池、邱施市。

台南市白河區大竹里賴松茂（右三）、賴嚴金治（右四）伉儷結婚超過70年，獲選鑽石婚...
台南市白河區大竹里賴松茂（右三）、賴嚴金治（右四）伉儷結婚超過70年，獲選鑽石婚楷模，將代表地方接受市府表揚。圖/白河區公所提供
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