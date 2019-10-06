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影／徒步達人夫妻七天六夜挑戰 騎遊山海圳國家級綠道

2019-10-06 08:22聯合報 記者邵心杰╱即時報導

林務局結合民間力量推動有豐富自然生態和人文景觀的台南「山海圳國家綠道」，找來國際長距離步道徒步達人阿泰與呆呆夫妻，以七天六夜進行180里全程試走，昨抵達綠道楝樹路段，名作家小野、台江社群及台南市府團隊等共同迎接會師，完成試走活動最後一哩路。

林務局指出，山海圳國家級綠道從台江國家公園出發，沿嘉南大圳上溯至烏山頭水庫後，經東西口健行路線翻越烏山嶺到曾文水庫，再沿曾文溪經過阿里山抵達玉山，整體長度177公里、海拔爬升達3952公尺。行政區域跨越了台南、嘉義兩個縣市，以及10個鄉區的城鄉生活圈。

「這是一條乘載著台灣歷史文化、自然環境、族群文化特色的國家級綠道」。林務局指出，山海圳綠道還橫跨3個國家風景區、2個國家公園、3個國有林事業區（大埔、阿里山、玉山）、2座水庫（烏山頭及曾文）、3大河川流域（鹽水溪、曾文溪及高屏溪）等資源管理圈，人文上串連了台江、西拉雅、鄒族等三大族群文化圈，環境上包含了5種氣候帶林相、4種水域等多元生態圈，

今年起，林務局與民間公私協力展開規畫，希望能將這條由步道、自行車道、堤岸道路、水圳、農路，甚至包括公路及產業道路所構築成的城鄉綠道，透過多元綠色運具的配套與整合，例如搭乘竹排或渡輪、社區接駁，或是騎乘單車與徒步健行等，結合生態旅遊地方特色，將山海圳三大主題，營造出具有台灣生活、文化意象的國家級綠道。

國內外知名山徑的長距離步道徒步達人阿泰、呆呆受邀在山海圳綠道進行七天六夜的山海圳國家級綠道試走行程中，昨來到最後一段，從烏山頭水庫騎到台江山海圳綠道，在海佃國小小台江讀書會成員指引下，小野、市府團隊、台南市社大及台江分校等社群，一同騎乘至「大廟興學」的起源地海尾朝皇宮，完成最後一哩路。

今年起，林務局與民間公私協力展開規畫山海圳國家綠道，營造出具有台灣生活、文化意象...
今年起，林務局與民間公私協力展開規畫山海圳國家綠道，營造出具有台灣生活、文化意象的國家級綠道。記者邵心杰／攝影
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小野（左三）及台江社群及台南市府團隊等加入會師活動，完成試走活動的最後一哩路。記...
小野（左三）及台江社群及台南市府團隊等加入會師活動，完成試走活動的最後一哩路。記者邵心杰／攝影
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林務局形容山海圳國家綠道，是一條乘載著台灣歷史文化、自然環境、族群文化特色，串連...
林務局形容山海圳國家綠道，是一條乘載著台灣歷史文化、自然環境、族群文化特色，串連海-圳-山的國家級綠道。記者邵心杰／攝影
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海佃國小小台江讀書會成員也特別引路，歡迎步道達人阿泰、呆呆夫妻，從烏山頭水庫騎到...
海佃國小小台江讀書會成員也特別引路，歡迎步道達人阿泰、呆呆夫妻，從烏山頭水庫騎到台江山海圳綠道。記者邵心杰／翻攝
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