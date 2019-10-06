影／徒步達人夫妻七天六夜挑戰 騎遊山海圳國家級綠道

2019-10-06 08:22 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



林務局結合民間力量推動有豐富自然生態和人文景觀的台南「山海圳國家綠道」，找來國際長距離步道徒步達人阿泰與呆呆夫妻，以七天六夜進行180里全程試走，昨抵達綠道楝樹路段，名作家小野、台江社群及台南市府團隊等共同迎接會師，完成試走活動最後一哩路。

林務局指出，山海圳國家級綠道從台江國家公園出發，沿嘉南大圳上溯至烏山頭水庫後，經東西口健行路線翻越烏山嶺到曾文水庫，再沿曾文溪經過阿里山抵達玉山，整體長度177公里、海拔爬升達3952公尺。行政區域跨越了台南、嘉義兩個縣市，以及10個鄉區的城鄉生活圈。

「這是一條乘載著台灣歷史文化、自然環境、族群文化特色的國家級綠道」。林務局指出，山海圳綠道還橫跨3個國家風景區、2個國家公園、3個國有林事業區（大埔、阿里山、玉山）、2座水庫（烏山頭及曾文）、3大河川流域（鹽水溪、曾文溪及高屏溪）等資源管理圈，人文上串連了台江、西拉雅、鄒族等三大族群文化圈，環境上包含了5種氣候帶林相、4種水域等多元生態圈，

今年起，林務局與民間公私協力展開規畫，希望能將這條由步道、自行車道、堤岸道路、水圳、農路，甚至包括公路及產業道路所構築成的城鄉綠道，透過多元綠色運具的配套與整合，例如搭乘竹排或渡輪、社區接駁，或是騎乘單車與徒步健行等，結合生態旅遊地方特色，將山海圳三大主題，營造出具有台灣生活、文化意象的國家級綠道。