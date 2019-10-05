親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

金鐘得獎名單不斷更新！ 「你的孩子」摘第5金

金鐘54／張小燕領獎拋震撼彈 「跟你們好好說再見」

蝦子、紅肉當髮飾？「最後的晚餐」農民版超另類

2019-10-05 22:06聯合報 記者鄭維真╱即時報導

攝影師吳炬定找來自己的阿嬤拍攝「最後的晚餐農民版」，並以海鮮、蔬果等真實食材裝扮12名模特兒，創意十足，上月榮獲美國攝影大獎。吳炬定說，農民就如耶穌無私奉獻種植食物，除了感謝他們，也藉此呼籲大家別浪費食物。

36歲的吳炬定指出，80多歲阿嬤過去在關廟地區務農，種植鳳梨、香蕉等水果，小時候他常陪著阿公去賣水果，當時年紀還小只覺得有趣。不過，長大後他逐漸體會到農民的辛苦，才能耕作出豐碩的食物。

由於從事攝影工作，吳炬定發現模特兒在拍照時多數以水鑽、花草作為髮型裝飾，因此他突發奇想，以自己對食物的體悟融入作品。他花了將近1年構想，運用魚蝦、肉類、水果、蔬菜、麵食、中西式甜點等真實食物，再以髮夾、鐵絲等固定在頭髮上，形成造型獨特的「飾品」。模特兒對於把蝦子、紅肉等食材放在頭上一點都不排斥，反倒覺得新奇有創意。

吳炬定說，農漁民辛苦耕種、養殖的農漁產品經常受到天氣影響，還可能遭受剝削，他們除了無奈之外，還是繼續奉獻，才能供給好的食物給民眾吃，最後他也把拍攝使用的食物全部煮來吃，不浪費食物，攝影作品在上月榮獲美國IPA國際攝影大賽自我推薦類第2名。

攝影師吳炬定找來自己的阿嬤拍攝「最後的晚餐」農民版，以真實食材作為12名模特兒的...
攝影師吳炬定找來自己的阿嬤拍攝「最後的晚餐」農民版，以真實食材作為12名模特兒的髮飾，象徵農民辛苦耕種才有鮮美食物。圖／吳炬定提供
分享

攝影農民模特兒

相關新聞

補班補課日嘉義空汙拉警報 提醒民眾戴口罩關門窗

2019-10-05 17:42

山上人準備好了！台南水道博物館開幕 青農擺攤迎賓

2019-10-05 19:13

友善農業正夯！屏東有老鷹紅豆 台南要推水雉菱角

2019-10-05 18:54

民主聖地標誌中央噴水圓環蒙塵 清洗見垃圾放生魚

2019-10-05 17:12

影／嘉義「愛情大草原」藏陷阱深淵 搶今天修復

2019-10-05 17:12

台南「麻油客棧」擁擠不堪 地方改造豬舍成休憩空間

2019-10-05 17:10

影╱農委會主委勘查台南菱角災損 每分地1000元資材補助

2019-10-05 17:04

雲林國際偶戲節音樂會雙十揭幕 偶藝非凡特展今暖場

2019-10-05 16:23

張大千「廬山圖」展故宮南院 還有泰國月主題展

2019-10-05 16:17

雲林西螺大橋歡慶66歲 下周封橋2天慶生

2019-10-05 12:51

台南官田菱角節12日登場 10元銅板價品嘗美食

2019-10-05 12:14

歡慶雙十 嘉義市射日塔10月壽星憑證免費參觀

2019-10-05 10:47

活化蚊子館 水牛厝表演館將打造成農產品觀光驛站

2019-10-05 10:04

雙十連假哪裡去？雲林看白爛貓彩繪稻田吃好米

2019-10-05 07:58

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

增義消預算 黃偉哲尋求郭信良支持

2019-10-04 23:38

安心專線 嘉縣自殺率下降

2019-10-04 23:36

嘉市民族國小課程融入社區 獲校長、教學卓越獎

2019-10-04 23:33

連假遊台南水道博物館 公車增班

2019-10-04 23:31

全國最高齡鄰長…108歲黃德成 天天泡茶愛吃土豆

2019-10-04 23:30

小野重返台江 催生台灣山海圳國家綠道

2019-10-04 20:40

台南山上水道博物館市民免費玩7天 交通懶人包看這裡

2019-10-04 16:33

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

台北「白晝之夜」今晚連嗨12小時 怎麼玩秘訣看過來

2019-10-05 07:41

白晝之夜 今晚大直、內湖登場 連嗨12小時

2019-10-04 23:54

白晝之夜今晚登場 交通管制下午3時啟動

2019-10-05 12:58

男人一生三大榮耀 台東退休師湯華全得到了

2019-10-05 12:45

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

雙十連假哪裡去？雲林看白爛貓彩繪稻田吃好米

2019-10-05 07:58

台中花毯節睽違3年重回新社 小王子故事貫穿園區

2019-10-05 12:18

4.2億元打造新箭瑛大橋 合十造型紀念涉水罹難師

2019-10-05 11:17

學生嗆韓國瑜 高市教育局：不會向校方秋後算帳

2019-10-05 12:40

雲林西螺大橋歡慶66歲 下周封橋2天慶生

2019-10-05 12:51

台中天空霧茫茫 洪慈庸：盧秀燕還只送谷關空氣？

2019-10-05 14:51

南門市場模擬圖曝光 建築師操刀引入自然光與設計感

2019-10-05 13:11

知名貨運新設轉運中心噪音大 居民徹夜難眠抗議

2019-10-05 16:22

日月潭3D婚禮 36對新人甜蜜完婚

2019-10-04 23:46

侯友宜探訪101歲許歷農 被讚「智勇雙全、冒險犯難」

2019-10-05 12:02

雙十連假哪裡去？鹿港有巨無霸彈珠台 白蘭氏推布袋戲

2019-10-04 23:24

活化蚊子館 水牛厝表演館將打造成農產品觀光驛站

2019-10-05 10:04

一般瀑布垂直瀉 基隆暖東峽谷水流像在溜滑梯

2019-10-05 08:27

林右昌陪長輩包水餃 基隆第4家公辦日照中心年底成立

2019-10-05 13:36

台南官田菱角節12日登場 10元銅板價品嘗美食

2019-10-05 12:14

埔里兩大開發案陸續完工 林明溱：帶動就業觀光

2019-10-05 14:06

「花媽」、「米嚕」圖像孰拍馬屁？高市藍綠論戰

2019-10-05 13:21

連假遊台南水道博物館 公車增班

2019-10-04 23:31

雙十連假九份金瓜石恐塞爆 交管及停車資訊看這裡

2019-10-05 12:05

配合通勤族 基隆跳蛙公車安樂內湖線調整發車時間

2019-10-05 13:16

2019台灣設計展開展 「屏東味」敞篷巴士詢問度破表

2019-10-05 09:47

歷經3年施工 台17甲線鹽水溪橋今全線通車

2019-10-05 18:27

年產值破3億！水蓮躍升「新綠金」 韓國瑜指示這樣做

2019-10-05 18:27

一把火燒得北市府硬起來 承德汽車商圈違建每周二排拆

2019-10-04 23:26

感念李光前殉國70年 楊鎮浯：珍惜得來不易和平

2019-10-05 14:38

南門市場湧過年人潮 攤商心情悲喜交融

2019-10-05 17:12

統促黨非法集會辦中共國慶 北市警局遭綠營砲轟

2019-10-05 17:17

歡慶雙十 嘉義市射日塔10月壽星憑證免費參觀

2019-10-05 10:47

柯政策破功？ 影視音學校招生驟減

2019-10-04 23:37

影╱農委會主委勘查台南菱角災損 每分地1000元資材補助

2019-10-05 17:04

啟赫營造跳票 拖累桃園多項工程

2019-10-04 23:01

北市嗡嗡包變大了 可背可提 國慶發送3千個

2019-10-04 23:50

金門水頭港垂釣區10月起開放 應穿載救生衣及防滑鞋

2019-10-05 15:33

霾罩大佛…中彰空品很糟 預測國慶日轉好

2019-10-04 22:44

山上人準備好了！台南水道博物館開幕 青農擺攤迎賓

2019-10-05 19:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top