蝦子、紅肉當髮飾？「最後的晚餐」農民版超另類

2019-10-05 22:06 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



攝影師吳炬定找來自己的阿嬤拍攝「最後的晚餐農民版」，並以海鮮、蔬果等真實食材裝扮12名模特兒，創意十足，上月榮獲美國攝影大獎。吳炬定說，農民就如耶穌無私奉獻種植食物，除了感謝他們，也藉此呼籲大家別浪費食物。

36歲的吳炬定指出，80多歲阿嬤過去在關廟地區務農，種植鳳梨、香蕉等水果，小時候他常陪著阿公去賣水果，當時年紀還小只覺得有趣。不過，長大後他逐漸體會到農民的辛苦，才能耕作出豐碩的食物。

由於從事攝影工作，吳炬定發現模特兒在拍照時多數以水鑽、花草作為髮型裝飾，因此他突發奇想，以自己對食物的體悟融入作品。他花了將近1年構想，運用魚蝦、肉類、水果、蔬菜、麵食、中西式甜點等真實食物，再以髮夾、鐵絲等固定在頭髮上，形成造型獨特的「飾品」。模特兒對於把蝦子、紅肉等食材放在頭上一點都不排斥，反倒覺得新奇有創意。