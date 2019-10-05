山上人準備好了！台南水道博物館開幕 青農擺攤迎賓

2019-10-05 19:13 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



國內最大水資源主題博物館─台南山上花園水道博物館10月10日起對外開放，10日至13日連4天開園有常設展、藝文展演、街藝互動、青農市集等系列活動；山上區公所邀請在地青年農人種植的木瓜、芭樂、火龍果、鳳梨、百香果、山芋頭、菱角以及社區手作草仔粿、筍仔醬、農產加工產品等等在活動會場設攤青農市集，展現出山上人的熱情與好客，也期待人潮帶來商機，翻轉山上。

山上區長余基吉表示，山上區種植多樣水果，多是小農小面積經營，因地質環境的關係，水果鮮甜美味，往年木瓜產業文化活動時，遊客都讚不絕口；山上區位屬農村生活環境，社區協會也會動手自製農產加工品，展現在地庶民生活特色飲食；配合山上花園水道博物館開園，透過青農市集協助在地青農拓展農產品多元行銷，提升農產品附加價值，傳承傳統的古早味，讓更多遊客享用到品質優良、價格實惠、產地直銷的當季新鮮水果、各式農特產加工品。