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友善農業正夯！屏東有老鷹紅豆 台南要推水雉菱角

2019-10-05 18:54聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南農業局長李朝塘今天在官田菱角節記者會中指出，目前正在和全聯洽談菱角上架，在菱角田裡生活的水雉是最大賣點，20年前水雉剩約50隻，現在復育有成已達到1千多隻，水雉最怕環境受到汙染，官田水雉數量破千，代表環境是安全的，消費者吃到的菱角也是最好最安全的，期待未來官田菱角栽種面積可以倍增，讓農民收益更好。

水雉生態園區主任李文珍說，復育水雉20年來，就一直宣導友善農業，在林務局協助下，推出國內第一個綠色標章農產品，水雉也是第一個生態補償的保育鳥類，農民只要發現水雉巢有鳥蛋，再通報當地公所，就能拿到生態補償金，103年和菱角農合作，協助行銷「水雉菱角」。

李文珍說，水雉最怕農藥，要勸導農民以友善方式經營，共同保護水雉棲息環境，一路走來遇到很多困難，一開始也不知道怎麼幫農民，只能幫忙賣菱角，後來有人建議，何不讓消費者和生產者接觸，今年9月28日舉辦「到農家旅行」，安排到農民林丁火「火哥」的菱角田，民眾看到水雉在菱角田巢築繁殖，都相當興奮，農民生產的菱角不必行銷就供不應求。

屏東因鳥類和老鷹吃到農藥大量死亡，開始推友善農業，而有老鷹紅豆，水雉同樣也最怕環境受到汙染，李文珍說，若農民用慣行農法施灑農藥或毒老鼠，水雉就會誤食死亡，是造成數量減少的主因；20多年來不斷地宣導下，農民開始有保育觀念，水雉數量才能從瀕臨絕種到今年破千，地方政府要推動「水雉菱角」，可讓農民經營友善農業意願抬高，對生態環境及水雉保育是正面的提昇。

有菱角鳥之稱的水雉，喜愛在菱角田棲息及築巢繁殖。記者吳淑玲／攝影
有菱角鳥之稱的水雉，喜愛在菱角田棲息及築巢繁殖。記者吳淑玲／攝影
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水雉農民生態園區

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