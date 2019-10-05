補班補課日嘉義空汙拉警報 提醒民眾戴口罩關門窗

2019-10-05 17:42 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



秋冬季節嘉義縣市空氣品質不良，今天補班補課日，西部空氣品質不佳，環保署空氣品質監測網資訊，嘉義縣市測站AQI達到對敏感族群不健康橘色提醒等級，為改善空氣品質，環保署副署長沈志修日前召開「南部地區空氣汙染跨區合作預防應變小組」，啟動多項防空汙措施。

今天白天天空灰濛濛，產生霾害，設在嘉市府大樓頂玉山觀測器，看不到玉山群峰，許多民眾學生上班上課紛紛戴口罩，為改善秋冬季南部縣市空汙，提升跨區合作應變能力，環保署邀集嘉義以南縣市成立「南部地區空氣污染跨區合作預防應變小組」，每周五針對前一周及未來一周氣象與空品分析預測，並就地方應變作為準備及規劃內容檢視、討論交流，加強區域空汙減量工作合作，為空汙季節做好準備。

嘉市環保局說，過去一周主要受西南風，引入大陸東南部境外汙染物及午後光化學作用產生臭氧汙染影響，導致西半部空氣品質亮紅燈，嘉市空汙有81.5%以上來自境外及上風縣市，環保局加強各汙染源稽查能量，協調各公私場所汙染減量，執行機車未定檢巡查，稽查柴油車及路邊攔檢。