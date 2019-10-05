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補班補課日嘉義空汙拉警報 提醒民眾戴口罩關門窗

2019-10-05 17:42聯合報 記者魯永明╱即時報導

秋冬季節嘉義縣市空氣品質不良，今天補班補課日，西部空氣品質不佳，環保署空氣品質監測網資訊，嘉義縣市測站AQI達到對敏感族群不健康橘色提醒等級，為改善空氣品質，環保署副署長沈志修日前召開「南部地區空氣汙染跨區合作預防應變小組」，啟動多項防空汙措施。

今天白天天空灰濛濛，產生霾害，設在嘉市府大樓頂玉山觀測器，看不到玉山群峰，許多民眾學生上班上課紛紛戴口罩，為改善秋冬季南部縣市空汙，提升跨區合作應變能力，環保署邀集嘉義以南縣市成立「南部地區空氣污染跨區合作預防應變小組」，每周五針對前一周及未來一周氣象與空品分析預測，並就地方應變作為準備及規劃內容檢視、討論交流，加強區域空汙減量工作合作，為空汙季節做好準備。

嘉市環保局說，過去一周主要受西南風，引入大陸東南部境外汙染物及午後光化學作用產生臭氧汙染影響，導致西半部空氣品質亮紅燈，嘉市空汙有81.5%以上來自境外及上風縣市，環保局加強各汙染源稽查能量，協調各公私場所汙染減量，執行機車未定檢巡查，稽查柴油車及路邊攔檢。

另要求砂石場及營建工程增加灑水頻率及洗掃次數，減少揚塵；執行道路揚塵清洗；運用UAV(無人機)空中稽查加強重點區域露天燃燒取締，促成汙染減量；未來一周空氣品質預報，可能受環境風場偏東風至東北風影響，中部以南下風處汙染物易累積，雲嘉南空品預報「橘色」等級，提醒市民留意空氣品質變化，適時關門窗、使用空氣清淨機，戴防霾口罩等防護措施。

嘉義市環保局出動掃街車執行道路揚塵清洗。圖／環保局提供
嘉義市環保局出動掃街車執行道路揚塵清洗。圖／環保局提供
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今天白天天空灰濛濛，產生霾害，設在嘉市府大樓頂玉山觀測器，看不到玉山群峰。記者魯...
今天白天天空灰濛濛，產生霾害，設在嘉市府大樓頂玉山觀測器，看不到玉山群峰。記者魯永明／翻攝
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空氣品質嘉義環保署

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