嘉義南靖農場土地開發園區 沈榮津允諾2年完成

2019-10-05 18:04 中央社 嘉義縣5日電



民進黨嘉義縣立委蔡易餘爭取水上鄉南靖農場土地開發產業園區，今天邀請經濟部長沈榮津等人舉辦說明會，沈榮津允諾2年內完成開發，在公共設施施作時，彈性開放廠商建廠。

蔡易餘今天邀請沈榮津等人，於南靖農場旁新發寺前廣場辦理土地開發產業園區說明會，嘉義縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥及地方鄉親參與。

蔡易餘指出，嘉義縣水上鄉南靖農場土地面積226公頃，可提供產業用地面積約158公頃，南靖農場不僅鄰近高鐵嘉義站、台鐵南靖站、國道1號及3號、台82線快速道路，交通便利，加上台糖用地非私人土地，計畫開發較容易。

沈榮津表示，美中貿易摩擦後，台商投資大批回台，對土地需求多，因此，經濟部為滿足台商回台用地，將縮短期程2年內完成開發，且開發過程中，公共設施施作時，即開放廠商建廠。

沈榮津指出，南靖農場園區開發後，預計朝向精密機械、生技、農業科技等產業發展，將以低污染、高產值的產業園區方向發展。

蔡易餘說，南靖農場開發產業園區一旦通過環評，經濟部允諾2年內完成開發，這對水上鄉未來經濟發展很重要，產業園區進駐就會提升就業機會，水上鄉未來還有大造鎮計畫，勢必帶動地方整體經濟發展。