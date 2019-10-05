民主聖地標誌中央噴水圓環蒙塵 清洗見垃圾放生魚

2019-10-05 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



迎接雙十國慶，嘉義巿環保局清潔隊清洗民主聖地標誌中央噴水圓環， 噴水池封閉非魚池，但清洗幾乎都會發現放生魚和烏龜，日前清出7、8尾垃圾魚，之前還有吳郭魚，被丟棄不少菸蒂、飲料空瓶等垃圾，顯示少數民眾欠缺公德心，讓民主聖地標誌蒙塵，經清潔隊員費力清洗，變得亮麗。

清溝班長郭憲松說，噴水圓環是嘉市重要地標，每3個月清理一次，國慶日、管樂節踩街、跨年等重大節慶日前，會清理處理池中青苔及汙水，因是封閉不流動的水，易長青苔，尤其夏天生長更旺，鋪滿池底青苔導致汙濁惡臭，每次出動9名班員及2輛水車完成任務。

噴水圓環清理工作以「沖澡」方式辦理，首先先把池水全部放掉，再用高壓水注沖刷滿布池底和周邊瓷磚的青苔，水車一台沖洗、一台抽掉汙水，沖澡完畢，瓷磚部分及外圍護欄還用布全部擦過，利用半天時間洗香香後，讓乾淨的水池做個2、3天的日光浴再放水，即大功告成。

噴水池不是魚池，但每次清理幾乎都會發現放生魚和烏龜，日前清出7、8尾垃圾魚，之前還有吳郭魚，且水池通常不會有人出入，但卻有不少菸蒂、飲料空瓶等垃圾，環保局呼籲民眾發揮公德心，不要隨便放養，亂丟垃圾。