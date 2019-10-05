影╱農委會主委勘查台南菱角災損 每分地1000元資材補助

2019-10-05 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南官田菱角受到今年812豪雨影響，造成9月菱角產量鋭減，立委郭國文今天邀集農委會主委陳吉仲再次南下官田菱角田勘災，陳吉仲允諾先以每分地1000元補助資材方式，協助農民損失。

因極端氣候，忽熱忽雨的影響，郭國文曾在9月上旬5召集農糧署南區分署與台南區農改場專家，現勘官田菱角田30年來第一次發生因大雨影響「不易授粉」的災損問題，為了協助農民爭取救助，立法院開議後，郭國文在委員會上再就此議題關心質詢，農委會主委陳吉仲回應再到官田會勘，了解菱角減產現狀，提出相關的因應對策。

今天在場農民和市議員陳秋宏都反映，因8月的大雨不斷，導致花況不佳、授粉不易，9月份收的量確實少很多，約只剩2成產量。但現在已經無法抽查統計結果狀況下，所以希望主委改以補助資材方式，協助農民申辦災損。

陳吉仲現勘後表示，因大雨造成的減產損失，可以向各地農會登記申請資材補助的方式，一分地補助1000元，來補貼損失。