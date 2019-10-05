雲林國際偶戲節音樂會雙十揭幕 偶藝非凡特展今暖場

2019-10-05 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林國際偶戲節將於10月10日晚上6時在虎尾拜五街夜市廣場舉辦開幕音樂會，音樂會由霹靂布袋戲操刀，融合不同形式的表演藝術，結合霹靂布袋戲主唱、搖滾樂團及雲林表演團隊太日樂集開唱，系列活動「偶藝非凡」特展今搶先揭幕，精緻戲偶令人大開眼界。

雲林國際偶戲節開幕夜「搖滾吧雲林！布袋戲魔幻音樂會」有風采輪、黃鳳儀、蔡佳瑩、劉昱賢、賴富正、千譯等多位霹靂布袋戲幕後主唱，更邀請以「非常女」一曲成名的台語金曲歌后黃妃閃亮登場，詮釋霹靂布袋戲系列的經典歌曲。

縣府文化處長陳璧君表示，由方文山老師特別跨刀創作的刀說異數片尾曲「遠走他鄉」，實力小唱將李芷婷將在開幕演唱會上首度現場演唱，詮釋素還真與風采玲的深情之愛。

獨立搖滾樂團「唯有樂團」將化身霹靂視覺系樂手，以霹靂異度魔將造型，擔綱全場樂曲演奏，並以搖滾樂結合雲林在地樂耕農室內國樂團演出，展現拚台氣勢，從跨界又創新、古典加流行，不論是懷舊風味十足的史艷文時期經典歌曲，到深受歡迎的霹靂布袋戲片頭片尾曲，都能讓所有戲迷在開幕夜體驗既新潮又復古，既奇幻又感動的魔幻布袋戲時光之旅。

陳璧君表示，雲林國際偶戲節經過17年的深耕，今年開幕音樂會有別以往，以「與偶同樂」主題呈現跨界音樂盛宴，期望透過結合音樂及科技多媒體等多元表演形式，展現布袋戲的精湛技藝與曲樂特色，吸引年輕族群深入瞭解布袋戲文化。

偶戲節系列活動雲林布袋戲館「偶藝非凡」特展今天在虎尾布袋戲館一樓特展廳開展，雲林縣政府總顧問張清良、首席顧問黃逢時、雲林縣議會議長沈宗隆、副議長蘇俊豪、議員廖偉晴、議員黃美瑤、前立委張嘉郡以及縣府秘書長張志銘、新聞處長周柏吟、文化處副處長陳美燕與虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘、雲林布袋館長方志銘等人一同剪綵，為活動揭幕。

文化處副處長陳美燕表示，特展由神佛、三國及藝伎三個系列構成，其中三國系列以赤壁之戰、孔明借東風兩場知名戰役作為展覽情境布置，營造出三國梟雄之間的愛恨情仇，場景布置與木偶的神韻刻畫得栩栩如生，讓人大開眼界。