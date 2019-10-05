台南文史團體搶救南山公墓 市府：暫停開發

2019-10-05 15:45 中央社 台南5日電



清領以來許多名門望族安葬之地的台南市南山公墓，是台南最大的公墓，因面臨開發危機，文史團體發起搶救，今天實地踏查，市府文化局長葉澤山表示，文資調查出爐前，暫停開發。

南山公墓位於台南市南區，占地上百公頃，文史團體估計，南山公墓地上、地下墳墓各有5萬門，清領時期以來，許多名門望族都安葬於南山公墓。

不過，南山公墓面臨城市開發，讓文史團體心急如焚，文史人士說，南山公墓靠近竹溪和支流所建構的「風水地理」，是台南台地僅存的原始地貌，也是生態豐富的莽原區，墓制工藝見證時代的演變。

文史團體已發起搶救運動，今天更實地踏查，呼籲更多人認識祖先蓽路藍縷辛史，進而加入陳情保留行列，不要讓南山公墓消失。

在臉書發表大量南山公墓文章的重現府城水文促進會長吳昭明說，「後人不放棄、先人不離棄」，盼市府保留南山公墓，透過清查整理出景觀路徑，相信先人一定會保佑台南。

葉澤山表示，市府原計畫開發第1期殯葬專區的竹溪兩側墓地，已委託國立台南大學進行文資調查，名人家族歷史建檔較費時，全區將清查逾6000門墓，預估明年2月完成。

他說，台南市副市長王時思已召集跨局處會議，在文資調查結果出爐前，暫停一切開發。

台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會已召開會議討論，對「南山公墓登錄文化景觀之適宜性」評估案，作成「列冊追蹤」的決定。