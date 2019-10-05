雲林西螺大橋歡慶66歲 下周封橋2天慶生

2019-10-05 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



雲林縣西螺鎮公所今天快閃斗六、斗南火車站及西螺轉運站為西螺大橋觀光文化節活動宣傳，多位舞者翩翩起舞，吸引旅客駐足觀賞。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 雲林縣西螺鎮公所為宣傳西螺大橋觀光文化節，今天快閃斗六、斗南火車站及西螺轉運站為活動宣傳，多位舞者翩翩起舞，吸引旅客駐足觀賞，西螺鎮長鄭玲惠表示，今年大橋觀光文化節有許多精彩活動，並有巨型扭蛋機，蛋蛋有獎，立委劉建國也邀請民眾下周到為西螺大橋慶祝66歲生日。

西螺鎮公所在斗六火車站、斗南火車站及西螺轉運站進行快閃宣傳，由咚咚舞蹈團隱身在人群中，隨著音樂響起，舞者翩翩起舞，架勢十足，車站的旅客們紛紛駐足圍觀並給予熱烈掌聲，鄭玲惠與劉建國也在現場發送限量大橋活動造型帽。

劉建國說，西螺大橋是昔日遠東第一大橋，是全台最美「八景公路」之首，西螺大橋觀光文化節是西螺年度盛事，每年都吸引大批人潮及觀光遊客深入造訪，今年適逢大橋66歲生日，西螺鎮公所安排一系列活動，民眾可到西螺一遊，享受西螺小鎮的小確幸，感受小鎮人文風情。

鄭玲惠說，大橋文化節10月12、13日登場，包含西遊記扭大獎、國際踩街嘉年華、呂讀西螺、野餐佈置比賽、小騎士滑步車比賽、第三屆攝影比賽、虹橋迎晨曦健行活動、著色比賽、美食料理品嚐、西螺觀光巴士等21項主題活動，活動期間大橋上將布置展覽、結合行動雕像、文創市集、時空明信片，還可免費乘坐小火車及觀光巴士，讓遊客深入體驗遊西螺、賞美景。