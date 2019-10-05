台南官田菱角節12日登場 10元銅板價品嘗美食

2019-10-05 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南官田菱角節可愛菱角饅頭DIY。記者吳淑玲/攝影 分享 facebook 台南官田菱角節產業文化活動10月12日及13日在官田體育公園辦理，官田區農會總幹事林正容表示，今年菱角因氣候影響，一、二期花收成只有兩成，目前拍賣價每公斤90元，比往年平均5、60元成本高出許多，但仍不惜成本舉辦菱角節，活動兩天都有菱角排骨及排骨豬腳湯銅板價10元，菱角冰淇淋銅板價20元，每天都各限量500份。

台南官田菱角栽種面積約350公頃，產量約5000公頓，佔國內市場7成，官田區農會今天召「紅菱現豐華」官田菱角節，力推官田菱角有台灣最好的水質及最好的氣候，種出來的菱角最好吃，也有菱角相關產品菱角麵、菱角茶、蒸氣菱角、菱角冰淇淋、菱角仁等，相當豐富。

官田菱角節兩天活動有免費遊園專車，從隆田車站出發，結合在地景觀葫蘆埤、烏山頭水庫、水雉教育園區、隆田酒廠、天一中菜生活園區及採菱角體驗園，若要參加農會採菱角體驗每人150元，限時10分鐘採多少都可以帶走。

今年DIY套裝組合，有可愛的菱角饅頭包中包及菱角植物染，菱角中國結吊飾及菱角葉拓環保袋彩繪，每人100元；還有美食品家政班展手藝，展現各項創意美食料理，有菱角酥、菱角粽、菱角排骨、菱角豬腳、菱角粿、蒸氣菱角等菱角料理，各地農會產銷班及青農農特產品展售，水雉教育園區導覽解說等。