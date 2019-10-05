歡慶雙十 嘉義市射日塔10月壽星憑證免費參觀

2019-10-05 10:47 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



迎接光輝十月，嘉義市中山路，從噴水圓環往西，一眼望去，紅色旗海飄揚，映照午後夕陽美麗，嘉義公園射日塔推出「雙十國慶、憑證免費」活動，國慶日當天，凡10月出生民眾，只要出示證件，即可免費參觀。

市府民政處說，射日塔推出「雙十國慶、憑證免費」活動，10日當天，凡10月出生民眾，只要出示證件，即可免費參觀，目前館內正展出「嘉義鐵定好-巧藝聯展」，有木雕、貝殼、石雕及鐵雕藝術家賴銘傳等7人作品展。

11樓景觀咖啡廳，除了有360度透明環繞的觀景窗，可遠眺嘉義市全景，販售甜品也都是真材實料，採用高檔原物料調製而成，相當值得一遊。

射日塔是最具代表性的嘉市地標，嘉義公園內，民眾只要仰頭看，便能看見一朵巨型豔紫荊花，與藍天相輝映，豔紫荊花為巿花，透過射日塔照射開來，顯示市花之美，這座以市花為斜頂圓型建築，原所在地是舊忠烈祠原址，高度 62 公尺的射日塔，爬到第十，十一最高樓層處，可360度眺望諸羅全景，山城美色盡收眼底。

入口處有象徵台灣守護神雲豹銅雕一對，塔底層是忠烈祠，二樓以上射日塔，為改變民眾對舊忠烈祠刻板印象，建築不論內外都有極大突破，注入人文藝術氣息。

射日塔10日至12日上午9點開放至晚上9點；13日上午9點至下午6點；16日起恢復一般開放時間，射日塔位置：嘉市公園街46號(嘉義公園內)，一般開放時間：周三至周五上午9點到下午5點，例假日及國定假日上午9點到晚間9點，洽詢電話：(05)2751357