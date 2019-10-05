活化蚊子館 水牛厝表演館將打造成農產品觀光驛站

2019-10-05 10:04 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義水牛厝有限公司與嘉大農學院，今天在嘉義縣長翁章梁見證下，在太保市水牛厝公園旁簽署，「 水牛厝休閒園區永續發展合作備忘錄」，將整修水牛公園藝都表演樓，改造周邊景觀，打造成農產品觀光驛站，預定農曆過年前開館營運。

「 蚊子館活化重新開館！」嘉義縣長翁章梁說，為活化地方產業，依促進民間參與公共建設法規定，辦理水牛公園藝都表演樓，及部份腹地ROT給在地企業經營，作為高速公路出入口觀光休閒使用，此地長期已成為蚊子館，期許透過改造、重新發展，縣府也會聯繫太保市公所，做好水牛厝公園管理，促進地方繁榮。

水牛厝股份有限公司董事長張志毓說，透過與嘉義大學簽署「園區永續發展合作備忘錄」，希望透過嘉大農學院專長，提升水牛厝公園景觀、協助規劃園區內農產品經營，包括蘭花、稻米、茶葉、竹炭等產業研發，賣場則販售嘉義縣市農產品。

他說，國道高速公路在嘉義縣市未設休息站，太保市水牛公園位於國道1號嘉義交流道出口處，有很好地理位置，今日簽署完成後，將做場館內外拉皮、修整改造，目標農曆年前正式營運。