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雙十連假哪裡去？雲林看白爛貓彩繪稻田吃好米

2019-10-05 07:58聯合報 記者陳雅玲╱即時報導

雲林縣斗南鎮農會為推廣在地的「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，國慶雙十連假將舉辦「越光米蟲好懂吃市集」，斗南鎮農會發表12道斗南越光米特色便當食譜，皆取用在地食材，雙十連假將教民眾如何吃出健康與美味。

雲林縣副縣長謝淑亞、縣府首席顧問張清良、秘書長張志銘、工策會總幹事許宇甄、雲林農產物流公司總經理張有擇、斗南鎮民代表會主席陳麗蘭、副主席黃景鴻、代表薛維甲等人，昨一同推廣斗南友善農特產，現場體驗用在地食材做出美味便當。

斗南鎮農會總幹事張燕容表示，農會今年以「斗南越光米」結合在地特色農產，製作出12道斗南越光米特色便當食譜，未來計畫結合家政班推出特色便當，提供消費者預訂。

謝淑亞表示，斗南鎮農會長期推廣食農教育並與社區、學校結合，此次結合Line熱門貼圖「白爛貓」，以耳熟能詳的意象結合稻米文化，帶出食農教育，讓民眾了解如何吃出健康，還可幫助農友、認識故鄉，是相當難得的活動。

「斗南越光米蟲好懂吃市集X白爛貓彩繪稻田」將於雙十國慶連假10月10日至13日舉辦，地點位於斗南鎮石龜火車站旁，現場有結合人氣貼圖「白爛貓」繪製出的彩繪稻田，斗南鎮農會特別設置觀景平台，讓民眾到斗南逛市集、看彩繪稻田。

活動期間結合友善小農、在地文創、質感小食等，有盆栽DIY手作、著色畫票選、小料理DIY、幸運彈珠台等趣味互動活動。

雲林縣斗南鎮農會為推廣在地的「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，雙十連假...
雲林縣斗南鎮農會為推廣在地的「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，雙十連假將舉辦「越光米蟲好懂吃市集」，昨發表12道斗南越光米特色便當食譜，皆取用在地食材。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗南鎮農會為推廣在地的「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，雙十連假...
雲林縣斗南鎮農會為推廣在地的「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，雙十連假將舉辦「越光米蟲好懂吃市集」，昨發表12道斗南越光米特色便當食譜，皆取用在地食材。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗南鎮農會為推廣在地的「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，雙十連假...
雲林縣斗南鎮農會為推廣在地的「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，雙十連假將舉辦「越光米蟲好懂吃市集」，雲林縣副縣長謝淑亞（右）、雲林農產物流公司總經理張有擇（左）共同推薦。圖／雲林縣政府提供
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雲林縣斗南鎮農會為推廣在地的「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，雙十連假...
雲林縣斗南鎮農會為推廣在地的「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，雙十連假將舉辦「越光米蟲好懂吃市集」，農會總幹事張燕容邀請民眾一同到斗南品嘗好米、好食材。記者陳雅玲／攝影
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雲林縣斗南鎮農會為推廣在地的「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，雙十連假...
雲林縣斗南鎮農會為推廣在地的「斗南友善好食材」，打造「白爛貓彩繪稻田」，雙十連假將舉辦「越光米蟲好懂吃市集」，昨發表12道斗南越光米特色便當食譜，皆取用在地食材。記者陳雅玲／攝影
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便當食農教育連假

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