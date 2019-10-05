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他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57聯合報 記者卜敏正╱即時報導

嘉義縣環保局木工修復工廠老師傅侯阿尚，擁有61年木工經驗，被稱「家具修復高手」，他將民眾廢棄不堪用的家具回收修復，成為「再生家具」重新面世，因手藝精湛、技術獨到，嚴重損壞的骨董傢俱，只要到他手上都能再現往日風華，許多他修復的台灣紅檜製木櫃，完工上市即被高價搶拍，環保局歡迎民眾利用每月最後一個周六，到縣治特區星巴克旁草皮「嘉有好市集」選購。

環保局為響應垃圾減量和資源回收再利用，15年前在鹿草焚化爐後方成立木工修復工廠，將民眾報廢、不要的家具修復後，每個月送市場拍賣，拍賣數量和金額連年增加，至今已賣出約2萬件，並成為愛好有溫度、骨董家具民眾最愛逛市集，每年為縣府賺進百萬元營收。

「好木料，更需要老師傅手感！」環保局長張根穆說，早期家具用料實在，但用久報廢後很可能送進焚化爐，但透過木工修復老匠師侯阿尚巧手，讓舊家具再生，說他是工廠靈魂人物、鎮廠之寶，當之無愧。

75歲侯阿尚出身六腳鄉雙溪口，14歲學藝、3年4個月才「出師」，從此開啟了他的「柴頭」人生；侯阿尚坦言一輩子與木頭結緣，敲敲打打整整61年。

侯阿尚說，出師後一直從事木工和裝潢業，15年前因年紀漸長，搬木料很吃力，原想就此退休，透過同鄉環保局員工得知，環保局成立木工修復工廠，缺木工師傅，他才決定轉進修復廠，負責修復回收家具。

侯阿尚說，裝潢和修復技術完全不同，回收家具只要有五成堪用，他就有把握修復成跟新品，修復用的木料很少向外面訂購，多是將要丟棄家具、堪用木料拆下當材料，因此倉庫裡堆滿各式各樣的舊木料，廢物再利用，也算是為環保盡一份心力。

木工修復工廠業務郭建佐指出，早期木櫃多以台灣紅檜為材料，丟了很可惜，經過老匠工的巧手，原狀恢復，就跟新品一樣，很搶手，買到都是賺到。

嘉義縣環保局木工修復廠老師傅候阿尚，擁有61年木工經驗，曾修復上萬件家具，被稱「...
嘉義縣環保局木工修復廠老師傅候阿尚，擁有61年木工經驗，曾修復上萬件家具，被稱「家具修復高手」。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣環保局木工修復廠老師傅候阿尚，擁有61年木工經驗，曾修復上萬件家具，被稱「...
嘉義縣環保局木工修復廠老師傅候阿尚，擁有61年木工經驗，曾修復上萬件家具，被稱「家具修復高手」。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣環保局木工修復廠老師傅候阿尚，擁有61年木工經驗，曾修復上萬件家具，被稱「家具修復高手」。記者卜敏正／攝影
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嘉義縣環保局木工修復廠老師傅候阿尚，擁有61年木工經驗，曾修復上萬件家具，被稱「家具修復高手」。記者卜敏正／攝影
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修復焚化爐星巴克

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