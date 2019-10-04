小野重返台江 催生台灣山海圳國家綠道

2019-10-04 20:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



名作家也是千里步道發起人小野8年前來到台江海尾古厝演講，支持台江流域社群，催生台江山海圳綠道後，今天晚間他重返台江大廟，聽取小台江報告，將由台江山海圳綠道擴展為台灣山海圳國家綠道的行動方案，呼籲國人加入國家綠道走路運動，守護河川、守護文化！

台南社大台江分校、海尾朝皇宮、小台江、水水長安等台江親師生，多年來徒步倡議，催生台灣山海圳國家綠道，前年更從玉山走回台江，今年林務局終於展開規畫，一條從台江國家公園，串連嘉南大圳、曾文溪到玉山國家公園的台灣山海圳國家綠道。

小野今天南下台江，和台江親師生、林務局、水利署、台江國家公園代表會師，社大校長林朝成、紀政等人也陪同，一早探訪曾文水庫、東西囗水利古道，下午抵達台江分校，晚上則在海尾朝皇宮廟囗，先聽取小台江水手、水水長安報告催生台灣山海圳國家綠道的行動方案，再以「返家—回到台灣歷史的起點」為題，發表演說。

社大台江分校表示，千里步道的發起人小野於2011年10月19日來到台江海尾古厝演講，支持大廟興學、台江流域社群，催生台江山海圳綠道，小野說「台江山海圳綠道正是千里步道的原點、起點，有歷史、有古蹟、有風景、有生態，一切剛剛好⋯⋯」。