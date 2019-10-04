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九大問答 一次看懂香港啟動緊急法的可能影響

為減少年長者自殺比例 嘉縣推動自殺防治

2019-10-04 19:21聯合報 記者陳玫伶╱即時報導

嘉義縣長翁章梁今擔任「1925宣傳大使」提醒民眾在生活壓力大時，可以撥打衛福部推出的安心專線，同時也是自殺防治專線「1925」透過與相關人員聊天，減少自殺念頭。翁章梁表示，自殺曾經是台灣十大死因之一，年齡層以老年族群為最高，而嘉義縣是全台老年人口最高的縣市，千萬不能忽視。

嘉義縣衛生局表示，根據嘉義縣近三年自殺通報與死亡的老年人口比率，顯示在105年時，65歲以上的老年人口每十萬人就有百分之57.1是死於自殺，雖然107年時，老年人口自殺比率已降到百分之27.2。

翁說，他的母親本身就是憂鬱症患者，雖然過世了，但憂鬱症曾困擾他母親很長一段時間，翁表示，會造成憂鬱症是因為他的母親長期以家庭為中心，但在小孩離開家、丈夫也過世後，家裡只剩她一個人，失去生活重心就產生憂鬱症了。

翁表示，如果一個人生活且日子過得太過規律，可能會覺得生活無聊、沒有意義，尤其如果加上生病，心靈會更加痛苦，有些長輩可能出門會不好意思，他的母親就是不習慣出門參加社區活動，所以鼓勵民眾與鄰居多互動，如果遇到不喜歡出門的長輩，也可以在參與社區活動時一起邀請前往。

嘉義縣立法委員陳明文表示，現在縣府積極舉辦多項戶外老人活動與關懷據點，老人福利也越來越好，長輩多出門唱歌、跳舞，心情放輕鬆就會減少憂鬱的念頭。

衛生局說，自殺是可以預防的，如果身邊的家人或朋友有難解的困擾問題，包括工作壓力、家人感情因素等，只要「用心聆聽，伸出援手」做好「1問，主動關懷與積極傾聽、2應，適當回應與支持陪伴、3轉介，資源轉介與持續關懷」的守門人3步驟，你我都是生命守門人。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

嘉義縣長翁章梁（右五）擔任「1925宣傳大使」提醒民眾，安心專線已經更改成192...
嘉義縣長翁章梁（右五）擔任「1925宣傳大使」提醒民眾，安心專線已經更改成1925。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣長翁章梁（左二）與嘉義縣衛生局長祝年豐（右二）合影。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣長翁章梁（左二）與嘉義縣衛生局長祝年豐（右二）合影。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣長翁章梁（第三排右五）參與「嘉己人，嘉幸福」心理健康暨自殺防治記者會與表演...
嘉義縣長翁章梁（第三排右五）參與「嘉己人，嘉幸福」心理健康暨自殺防治記者會與表演民眾合影。記者陳玫伶／攝影
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憂鬱症老年人口嘉義

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