台南山上水道博物館市民免費玩7天 交通懶人包看這裡

2019-10-04 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南山上花園水道博物館10月10日至13日開幕國慶4天連假，有一系列活動、常設展、藝文展演、街藝互動、青農市集等。從10日開幕至16日台南市民免費，預估活動期間將吸引眾多民眾湧入，為避免周邊交通秩序混亂，新化警分局將針對活動會場周邊進行交通疏導管制，活動規畫有接駁車前往會場請民眾多加利用，減少停車及塞車的煩惱。

警方表示，活動期間台南市政府有增開「綠幹線」、「綠2」、「綠10」及「綠11」公車班次接駁遊客。對於開車前往之民眾，南下由國3善化交流道接178線公路4公里即可到達，北上由國3、國8新化交流道接台20線6.5公里即可到達，博物館周邊有多處停車空間，包括178線-博物館大門口至台20線臺糖加油站約2.2公里兩側路邊停車、南175線天后宮牌樓前路口至南177線約4公里兩側路邊停車及博物館東西兩側停車場等，另於178線在豐德加油站、森霸發電廠站設置接駁點及南175線採隨招隨停方式接駁等2線接駁車來回接送，交通便利請民眾多加利用搭乘大眾交通車前往。

為因應大量人潮，警方交通疏導管制時間為10月10日至13日上午9時至下午17時（視交通狀況調整），著重點於主幹道178線、南175線、台20線進行交通疏導及管制。178線、南175線路邊停車部分，沿線禁止並排停車，將加強取締及拖吊。另如遇車潮造成壅塞情況，將採單向行車管制疏導，封閉178線往博物館道路，車輛改道由南175線接南177線往台20線方向通行。