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洪秀柱拜廟巧遇復仇者聯盟？提當年上桌斥退賴神不怕戰

2019-10-04 15:57聯合報 記者周宗禎╱即時報導

國民黨前主席洪秀柱參選台南市第六選區立委， 到龍崎區文衡殿參拜，與殿內「復仇者聯盟」等大型漫威人物模型合照，父老高聲要洪秀柱像復仇者聯盟英雄人物，打敗「失敗者聯盟政客」，支持者歡聲雷動。

地方人士要洪秀柱多接地氣，到地方上拜票不要太保守，該罵的時候就要駡；洪秀柱提起立委任內與「賴神」賴清德、「管媽」管碧玲交手經歷，強調自己來到文化古都盡可能維持風度，但是該站出來的時候，絕對戰鬥力十足，大家可以放心。

關聖帝君弘道協會總會長陳展松提醒洪秀柱，既然要到台南來參選，就不要「太客氣」，要接地氣，該罵人的時候就要罵。洪秀柱聽完也就老實不客氣「當場開罵起來」，她強調不是凡事只有民進黨可以「幹來幹去」，該硬起來的時候，她可以比民進黨「還要幹」。

洪秀柱說， 她可以很君子，但要凶也可以，他舉當年賴清德立委任內，曾在立法院爬上官員席長桌子，一路走一路踢飛官員面前的文書資料，她一看外貌文質彬彬的賴清德，竟然出現如此無禮舉動，立刻從另一端跳上桌大聲喝斥，一步步向前，把賴清德逼得一路退到下桌。

洪秀柱說，大家說這裡都是綠到出汁的地方，她是「外省的」還敢來選，但她要說，多數台灣的人其實祖先都是外省來的， 但是他是從小在台灣出生，當然要為這片土地打拚，「這個不怕死的查某人敢來」，就是要為國家為地方做事。

她指出，不是台南這裡就一定是非民進黨不可，她舉例本地閒置多年的龍崎炸藥工廠，明明可以好好發展觀光，民進黨執政這麼多年，卻放著不管，讓年輕人不斷外流，只要她當選，一定拿出具體辦法，吸引年輕人回鄉。

洪秀柱到龍崎文衡殿參拜，許多藍營支持者、軍公教人士到場歡迎，台南市韓友會也動員聲援，非常熱鬧。

龍崎區有大批綠營支持者，但也有不少地方人士對民進黨支持同婚、大砍軍公教退休福利有怨言，今天到龍崎聲援洪秀柱，退休人士發言一路從前總統陳水扁駡到總統蔡英文，認為如果繼續讓民進黨執政下去，台灣的下一代肯定沒有未來。

陳展松表示，執政黨為政要謹守分際，但國民黨身為在野黨，應該衝衝衝，國民黨就是太保守，讓人感覺沒有魄力，建議洪秀柱要接地氣是，聽說洪秀柱是女中豪傑，很多人非常欣賞。

洪秀柱到龍崎文衡殿參拜，與漫威電影「復仇者聯盟」人物合照。記者周宗禎/攝影
洪秀柱到龍崎文衡殿參拜，與漫威電影「復仇者聯盟」人物合照。記者周宗禎/攝影
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洪秀柱到龍崎文衡殿參拜，父老介紹殿內「復仇者聯盟」英雄雷神索爾。記者周宗禎/攝影
洪秀柱到龍崎文衡殿參拜，父老介紹殿內「復仇者聯盟」英雄雷神索爾。記者周宗禎/攝影
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洪秀柱到龍崎文衡殿參拜，支持者與父老趕來打氣。記者周宗禎/攝影
洪秀柱到龍崎文衡殿參拜，支持者與父老趕來打氣。記者周宗禎/攝影
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洪秀柱民進黨賴清德

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