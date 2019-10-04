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楊逵館慢跑第14年 楊逵84歲兒子首公開楊逵珍藏本

2019-10-04 15:57聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

楊逵文學紀念館館慶路跑活動將於10月19日（周六）舉辦，歡迎愛好慢跑(健走)運動的民眾，免事先報名皆可參加，當天上午6點20分在楊逵文學館前廣場集合，7點準時鳴槍起跑，全程約8公里。

今年「陽光真愛青少年關懷協會」及新化健康樂學社也響應楊逵館路跑暨表演活動，發揚楊逵先生「不為冠軍、 不為人上人、老幼相扶持一路跑上去」壓不扁玫瑰花永不放棄的精神。

新化區長吳金喜表示，楊逵館館慶路跑活動至今已邁入第14周年，台灣文學家楊逵1906年10月18日出生於新化，今年是楊逵114歲生日。楊逵晚年想在東海花園打造文化村的理想，十多年來在故鄉新化已逐步來實現。規畫的路跑活動路線，就是新化歷史建築暨文化景點的慢跑巡禮，包括楊逵館、街役場、公會堂、奉安殿、演藝廳、虎頭埤、日式宿舍群、武德殿及新化老街。

楊逵次子楊建老師夫婦與么女楊碧老師夫婦，特別從台中回新化參加記者會，並在「全國技術型高中國語文教師工作坊」演講。

楊建表示，楊逵被關在綠島時養成慢跑的習慣，後來在東海花園時期也不曾中斷，除了要求家人早上和他一同慢跑，還特別重視暖身運動。楊逵太太葉陶還曾寫了打油詩「我的教練真嚴厲」紀錄。

楊建今天特別展示楊逵在東海花園時期楊逵伏地挺身、吊單槓、慢跑及筏船運動與勞動的照片。這是收錄於1984年出版的「作家之旅」謝春德的攝影世界。

另外楊建還找到家中楊逵珍藏的「山靈」一書。「山靈/朝鮮台灣短篇集」一書為上海文化生活出版社於1936年出版，收錄胡風翻譯楊逵的送報夫，是第一個中文版送報伕問世，和楊建同齡。

楊建兒子楊曜聰陪著父母及姑姑、姑丈一起回台南新化，他説，「山靈」收錄楊逵得獎的作品送報伕，最早的中文版本，阿公楊逵珍藏多年，一直放在書櫃，父親最近才想起來；而謝春德「作家之旅」攝影世界，為楊逵在東海花園的生活，留下珍貴的影像紀錄，因東海花園已不在，家人也只能從照片追憶。

楊逵文學紀念館「大家來慢跑」，今天第14年舉辦。圖/新化區公所提供
楊逵文學紀念館「大家來慢跑」，今天第14年舉辦。圖/新化區公所提供
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楊逵孫子楊曜聰展「山靈」小説文集，是楊逵作品「送報伕」第一次的中文版本問世。記者...
楊逵孫子楊曜聰展「山靈」小説文集，是楊逵作品「送報伕」第一次的中文版本問世。記者吳淑玲/攝影
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楊逵在東海花園菱角田旁看報，水管膠筏是楊建製作。記者吳淑玲/翻攝
楊逵在東海花園菱角田旁看報，水管膠筏是楊建製作。記者吳淑玲/翻攝
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楊逵兒子楊建（左二）夫妻和女兒楊碧（左）夫妻出席楊逵文學紀念館「大家來慢跑」記者...
楊逵兒子楊建（左二）夫妻和女兒楊碧（左）夫妻出席楊逵文學紀念館「大家來慢跑」記者會。圖/新化區公所提供
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楊逵在東海花園的生活。記者吳淑玲/翻攝
楊逵在東海花園的生活。記者吳淑玲/翻攝
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楊逵兒子楊建展示楊逵70多歲時，仍每天勤勞運動。記者吳淑玲/攝影
楊逵兒子楊建展示楊逵70多歲時，仍每天勤勞運動。記者吳淑玲/攝影
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