以前的廁紙好粗！籐寮重現抽籐造紙記憶

2019-10-04 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣中埔鄉公所，日前委託文史團隊調查籐寮社區，50年前曾是嘉義抽籐、造紙重鎮，周邊建築、產業、生活史與耆老口述歷史、文史，今天在中埔嘉檳文化館舉辦「籐寮文化記憶展」，展出居民所繪社區記憶、口述歷史、檳榔染作品、紀錄短片，展期至本月26日止。

嘉義縣中埔鄉石硦村籐寮聚落，50年前周邊8鄰造紙業盛行，村民以傳統工法燒石成灰、磨竹製作粗紙，供應製作金紙、廁紙，至今已完全消失，鄉公所近期透過「紅瓦貓」文史團隊協助，帶領曾參與手工製紙的老人重建紙寮、尋找紙風華，今天舉辦文化記憶展，中埔鄉長李碧菁、嘉義縣議員何子凡、市議員蔡文旭都到場致意。

社區規劃師林書筠表示，透過計畫調查社區文史，也邀請籐寮社區居民用傳統工法，重新打造社區「紙寮」，並帶領社區長輩畫出社區特色、撰寫地方故事、拍攝紀錄短片，希望透過調查，探討聚落再生可能性。

林書筠說，居民也以舊工法試做粗紙，真的很粗糙，這也體現早期生活環境，過去紙製作、取得不易，上完廁所可能要用竹片處理，50多年前的粗紙，當然跟現在柔軟衛生紙不能比，但比起竹片可溫柔多了。

83歲的陳翠萍上午開心為家人、孫女導覽，說明她的繪畫作品「土地公」，直言住籐寮山區一輩子，50年前籐寮非常熱鬧，現在卻只剩下老人，年輕時只會工作砍竹筍，送到籐寮賣錢，從沒畫過圖，這次活動讓她過往記憶又回來了，真的很感動。