《返校》掀話題 陰險「白面教官」出自雲林戲偶雕刻師

2019-10-04 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



國片《返校》上映後，一舉入圍金馬獎12個獎項，電影中出現「白面教官」、「聖龍君」布袋戲偶，一場白面教官處決聖龍君的戲碼，更讓許多觀眾記憶深刻，劇中戲偶均出自雲林戲偶雕刻師傅徐建彰之手，他到戲院看完電影後，對於國片能將傳統文化帶入到電影。

今年41歲的徐建彰，雕刻戲偶已有27年資歷，他的爸爸徐炎卿是知名雕刻師，曾與布袋戲大師黃俊雄合作，雕刻史艷文、藏鏡人，他在高三那年就與父親一同雕刻史艷文、藏鏡人戲偶，後來自創「偶的家」戲偶文創園區，也曾為國際戲偶團雕刻戲偶。

徐建彰說，《返校》電影的劇組人員約在二年前找上他，當時道具組三人分開找偶師，不約而同都找到他，劇組人員只告知要雕刻戲偶拍攝電影用，希望戲偶呈現出50年代的感覺，當時他第一直覺「是拍恐怖片吧」，一度想拒絕，劇組人員解釋，是敘述歷史的國片，他才答應。

劇組人員請他雕刻「聖龍君」、「白頭翁」、「白面教官」三尊戲偶，「聖龍君」、「白頭翁」是訴求50年代的戲偶，屬於傳統布袋戲偶，臉蛋、表情都比較簡單，難度不高。

但「白面教官」就花了許多心思，當時劇組人員僅寄來白教官演員的照片讓他雕刻，並要求教官戲偶膚色要白色，呈現陰險特質，教官的帽子他當時多次修改都不對，最後向退休警察借帽子丈量，按等比例縮小，才順利完成。

徐建彰說，他當時不知道拍攝內容，直到電影殺青劇組人員才告知，「保密到家」，他坦言看完電影後，一則喜、一則憂，擔心民眾會因電影對布袋戲會害怕或恐懼，但國片能將傳統文化帶入到電影，讓全世界都看得到，他很開心。