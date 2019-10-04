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還原歷史！嘉市里長連署陳情阿里山公路起點改回嘉市

2019-10-04 10:22聯合報 記者魯永明╱即時報導

阿里山公路歷史不能人為變更！」，嘉義市林森里長王廣禮3年前為台18線阿里山公路起點，被公路總局從嘉市變更到嘉縣，發公文要求公路總局還原歷史，將起點改回嘉市，被打回票，王廣禮不放棄，連署全市共84名里長，日前轉交陳情書給市長黃敏惠，黃答應向交通部及行政院反映民意。

交通處長鄭君健說，會將全市里長連署陳情書，先以公文發給交通部，反映全市里長共同心聲民意。「守住阿里山入口門戶」，王廣禮說，請交通部順應嘉市26萬8000多名市民民意，恢復台18線阿里山公路起點在嘉義市，有全市共84名里長連署書、簽署完成率100%。

王廣禮說，日據時期，嘉市在阿里山腳下，林業興盛，阿里山鐵公路都以嘉市做起點，有歷史背景，嘉市自許阿里山入口門戶，讓嘉市民引以為傲，因為阿里山鐵公路起點都在嘉市林森里，森林鐵路起點也在北門驛，阿里山公路（台18線）在忠孝路與博愛陸橋交會處。

王廣禮表示，常接到長輩反映指稱，嘉市在阿里山腳下，但阿里山公路從嘉市起點歷史卻被變更，讓長輩很不高興，要求爭取還原歷史，但公路總局在高鐵建設完成，逕將台18線起點移至高鐵大道，使阿里山入口歷史，因一紙公文立場消失，期待市府團隊正視，以堅定立場爭取恢復起點在嘉市。

第五區工程處說，一般通稱阿里山公路起點原在嘉縣中埔鄉後庄，納入台18線後，改以嘉市忠孝路、博愛路橋交岔路口為起點 ，但在太保市連接嘉市高鐵大道95年併入台18線後，改以高鐵大道西端為起點，經嘉市世賢路3、4段轉吳鳳南路，再銜接原台18線2公里900公尺處，全長16點739公里併編為台18線延伸線，調整後台18線，由太保至塔塔加全長109.316公里。

嘉義市林森里長王廣禮(左三)發起連署全市共84名里長，日前轉交陳情書給市長黃敏惠...
嘉義市林森里長王廣禮(左三)發起連署全市共84名里長，日前轉交陳情書給市長黃敏惠(右)，請黃市長代為請命，要求將阿里山公路起點恢復到嘉義市。圖／王廣禮提供
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阿里山公路台18線起點，在太保市連接嘉市高鐵大道95年併入台18線後，改以高鐵大...
阿里山公路台18線起點，在太保市連接嘉市高鐵大道95年併入台18線後，改以高鐵大道西端為起點，圖為台18線起點交通路牌指示標誌。記者魯永明／攝影
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阿里山高鐵嘉義

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