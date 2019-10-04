還原歷史！嘉市里長連署陳情阿里山公路起點改回嘉市

2019-10-04 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



「阿里山公路歷史不能人為變更！」，嘉義市林森里長王廣禮3年前為台18線阿里山公路起點，被公路總局從嘉市變更到嘉縣，發公文要求公路總局還原歷史，將起點改回嘉市，被打回票，王廣禮不放棄，連署全市共84名里長，日前轉交陳情書給市長黃敏惠，黃答應向交通部及行政院反映民意。

交通處長鄭君健說，會將全市里長連署陳情書，先以公文發給交通部，反映全市里長共同心聲民意。「守住阿里山入口門戶」，王廣禮說，請交通部順應嘉市26萬8000多名市民民意，恢復台18線阿里山公路起點在嘉義市，有全市共84名里長連署書、簽署完成率100%。

王廣禮說，日據時期，嘉市在阿里山腳下，林業興盛，阿里山鐵公路都以嘉市做起點，有歷史背景，嘉市自許阿里山入口門戶，讓嘉市民引以為傲，因為阿里山鐵公路起點都在嘉市林森里，森林鐵路起點也在北門驛，阿里山公路（台18線）在忠孝路與博愛陸橋交會處。

王廣禮表示，常接到長輩反映指稱，嘉市在阿里山腳下，但阿里山公路從嘉市起點歷史卻被變更，讓長輩很不高興，要求爭取還原歷史，但公路總局在高鐵建設完成，逕將台18線起點移至高鐵大道，使阿里山入口歷史，因一紙公文立場消失，期待市府團隊正視，以堅定立場爭取恢復起點在嘉市。