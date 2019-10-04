影／108歲全國最高齡鄰長 每天帶隊泡茶愛吃竹筍花生

2019-10-04 09:58 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



重陽節將至，嘉義縣水上鄉長劉敬祥今到全國最高齡鄰長，108歲人瑞黃德成家中致贈重陽節禮金，同時轉贈衛福部金鎖片，黃德成不僅開心泡茶招待，拿起金鎖片後私下還說「這兩年5分比較輕喔，以前都有2錢半耶！」眾人都稱讚他年紀雖長，但記憶力強，是村裡最重要寶貝。

黃德成在水上鄉三和村7鄰擔任鄰長近50年，是目前全台最「高齡」鄰長，108歲的他除了些許重聽，身體硬朗、健康，每天都獨自拄枴杖出門，走上百公尺找同村「老」朋友泡茶、聊天，村民都戲稱他是「長壽大隊長」，帶領大家長長久久、快樂生活。

「我每天泡茶、吃飯要配土豆、蔭瓜！」黃德成說，100歲時還能走幾近1公里路、外出買菜，現在家人擔心他，買菜只能交給媳婦，他就負責泡茶，平常愛吃竹筍，換了假牙後，還可以「嚼土豆」。

「這村長壽長輩真多！」劉敬祥說，黃德成不僅長壽而且健康，他的弟媳黃羅也好97歲也耳聰目明，如果退休後搬到村內，或許能跟黃德成學習養生之道。