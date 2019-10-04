解決水患！台南麻豆斥資1.5億 進行4項雨水下水道工程

2019-10-04 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南麻豆區進行四大雨水下水道工程，以改善水患。圖／水利局提供 分享 facebook

台南市麻豆區因地勢低窪，道路側溝及雨水下水道建置尚有不足情形，每逢重大颱風豪雨來襲時，易因雨水宣洩不及，造成地勢低窪之道路、住家及農田等積淹水情形，影響人民生命財產安全甚鉅。 為因應極端氣候，內政部營建署辦理「台南市麻豆區（含麻豆交流道特定區）雨水下水道系統檢討規劃」，以逕流分擔等方式，提高麻豆整區之保護標準。市府水利局也針對易淹水區段，依內政部營建署規畫之方案提報經費改善，已核列新設雨水下水道共4件，總經費為1億4790萬元。

第一案「麻豆市區收集水路新建工程」：市府在高速公路東側新建雨水下水道1019公尺，經費7500萬元，正施工中，完成後可分流市區雨水下水道，加速市區排水，並減緩麻豆市區圓環之排水負荷。

第二案「台南市麻豆區忠孝路C幹線改善工程」：於忠孝路及忠孝路31巷共規劃新設雨水下水道749公尺，並設置沉水式抽水機(抽排量1.8CMS)，總經費4,500萬元，刻正施工中，期可改善忠孝路積淹水情形。

第三案「台南市麻豆區信義路C幹線改善工程」：市府規劃於同仁街及興中路辦理側溝加大並新設雨水下水道管涵，加速雨水排放，經費890萬元。現由麻豆區公所辦理中，完成後期可改善同仁街及興中街遇雨積淹水情形。

第四案「台南市麻豆區埤子尾G幹線改善工程」：市府規劃於南49線新設分流雨水下水道225公尺，經費1900萬元，將南大山腳中排往北分流至麻豆排水。現由麻豆區公所辦理中，完成後期可減輕埤頭里排水負荷，減緩埤頭里積淹水情形。

市府水利局指出，面對未來日漸極端的降雨趨勢，需以外水整治配合雨水下水道整建及抽排設施之設置，以盡可能降低麻豆區淹水之風險。麻豆排水已完成治理12公里，埤頭排水已完成治理3.8公里，以及總爺排水應急工程等，工程總經費達30億4260萬元。市府日後仍將持續針對麻豆排水支流（總爺排水、東北勢排水等）爭取經費改善，並持續依內政部營建署規畫的方案整建雨水下水道，以期讓民眾早日脫離淹水之苦並營造自然安全的水環境。