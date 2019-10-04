親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人1年貢獻700萬

原諒殺死我哥哥的妳：美警誤殺黑人的爭議與寬恕

台南水道博物館「通氣孔柱」與大清郵筒「撞臉」

2019-10-04 09:45聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

近百年的原台南水道古蹟歷經數年修復，今年10月國慶連假將以「台南山上花園水道博物館」全新風貌登場，中華郵政也特別和市府文化局合作，出借珍藏品「大清郵筒」參與開幕盛事，和淨水區的通氣孔柱「撞臉」，相似度非常高，令人菀爾。

文化局指出，中華郵政表示，中國最早郵筒之設置，始於清光緒32年間（西元1906年，即日治台灣的明治39年），約當於台南水道開始興建的6年前。依據大清郵政總辦帛黎的通諭第156號文中，規定郵筒的尺寸格式是「信筒上為鐵皮製貯信圓筒，高18吋，直徑12吋，下為木質圓座，信筒上加碗狀蓋，蓋上繪龍二條，及『大清郵政』四字」。

中華郵政在11日水道博物館開幕當天，除設置臨時郵局及「歪腰郵筒」，備有局贈封、風景戳及臨局戳供民眾蓋章收藏外，現場也將展示復刻版「大清郵筒」。有人發現大清郵筒的管柱與淨水池區通氣孔柱的條紋（通氣孔）一在上、一在下，帽緣一尖一圓，兩者外觀彷彿明星臉。「大清郵筒」趁水道開幕「亂入」（趁亂混入搶鏡），令觀者莞爾。

台南市文化局指出，原台南水道有兩大部分，「水源地區」納入原山上苗圃，規畫為擁有博物館、花園及密林的「山上花園水道博物館」，有三大展區，分別為快濾桶室、快濾池及送出唧筒室，濾水器械至今近百年保存良好，是重要的世界土木遺產，當天有解說及導覽，讓遊客了解日治時期衛生工程現代化的發展歷史。

另位在對面的「淨水池區」，4年前修復後已開放，免收買票進入，「通氣孔柱」就位在蓄水池上方，一根根整齊排列的鑄鐵孔柱相當奇特及壯觀，吸引很多人拍照。

台南市長黃偉哲表示，國定古蹟原台南水道是珍貴的文化資產，轉型為水道博物館，搭配園區原有的自然生態和新植栽，將成為兼具歷史文化、觀光旅遊等功能的古蹟景點。國慶連假有豐富活動內容，邀請全國遊客來園區走走。

大清郵筒原型圖。圖／文化局提供
大清郵筒原型圖。圖／文化局提供
分享
中華郵政依原型製作的大清郵筒。圖／文化局提供
中華郵政依原型製作的大清郵筒。圖／文化局提供
分享
台南山上水道博物館淨水池區的通氣孔柱。圖／文化局提供
台南山上水道博物館淨水池區的通氣孔柱。圖／文化局提供
分享

博物館國定古蹟中華郵政

相關新聞

影／108歲全國最高齡鄰長 每天帶隊泡茶愛吃竹筍花生

2019-10-04 09:58

解決水患！台南麻豆斥資1.5億 進行4項雨水下水道工程

2019-10-04 09:49

「幹譙阿嬤」關心重機騎士 裝監視器警告別玩過頭

2019-10-04 09:02

南市最資深鄰長 服務62年

2019-10-03 23:46

營養午餐獲補助 雲林推優質食材

2019-10-03 23:35

公費流感疫苗 嘉市下月開打

2019-10-03 23:31

為腦麻公益健走 13日嘉市見

2019-10-03 23:28

活化！虎科大舊倉庫 變運動中心

2019-10-03 23:21

選戰倒數百日 蔡易餘搶先掛與蔡英文同框競選看板

2019-10-03 19:56

台南里長表揚 7屆里長 幫里民處理三代喪事超熱血

2019-10-03 19:30

南榮教職員薪事紛爭未解 周六將再度磋商

2019-10-03 19:27

嘉市國中生愛上迷人的鄒語 獲得朗讀比賽冠軍

2019-10-03 19:24

台南媒合企業與學校實習工讀 讓學生畢業即就業

2019-10-03 18:52

鯤鯓王平安鹽祭新款鹽袋亮相 「王爺巴士」與神同行

2019-10-03 16:55

106歲阿嬤重陽前夕仙逝 雲林縣長頒褒揚狀

2019-10-03 16:19

黃偉哲為了這件事 連說四次「好訝異」

2019-10-03 15:58

海陸弟兄慷慨捐骨髓 拯救受苦生命

2019-10-03 15:45

四湖鄉超強人瑞阿嬤 還能辦轉作下田

2019-10-03 15:30

西螺社口媽探訪百年古香路 10月10日起程

2019-10-03 14:57

影／流感疫苗延後開打 嘉市70家醫院申請

2019-10-03 14:38

影／嘉市為腦麻孩子辦健走活動 紀政來同行

2019-10-03 14:09

嘉縣溪口藝術家跨世代合作 推廣溪口地方文化

2019-10-03 13:44

防水添利器 台南移動式防水擋板演練逼真

2019-10-03 13:06

雲林2月幫學生加菜補助 縣府媒合廠商學校選用優質食材

2019-10-03 12:38

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

比大腿粗6公尺長蟒蛇現身澄清湖 消防局小心翼翼抓捕

2019-10-03 20:31

悠遊卡從領先到落後 議員批：政治酬庸是最大問題

2019-10-03 13:14

綠鬣蜥小時可愛長大嚇人 彰化縣野外今年又抓到50多隻

2019-10-03 19:53

高市多向違規監測系統上線執法 違規少了！

2019-10-03 12:26

比1280吃到飽還便宜？議員建議北市推境內800元月票

2019-10-03 15:30

嚇！貓羅溪防汛橋巨大裂縫 網友貼危橋照引起緊張

2019-10-03 21:10

黑板樹修剪成牙籤棒 苗栗稅務局：必要之惡

2019-10-03 17:35

106歲阿嬤重陽前夕仙逝 雲林縣長頒褒揚狀

2019-10-03 16:19

與蔡英文同訪新北 朱立倫：總統真好沒有平日假日問題

2019-10-03 12:26

影／6.5米巨蟒現身澄清湖草叢 警消7人合力圍捕

2019-10-03 21:15

破壞文官制度？議員爆料柯文哲愛將拔擢自己人

2019-10-03 19:29

住戶巷口堆回收物 警方會同環保局強制清運

2019-10-03 14:13

全國合法露營區才2% 南投露營業者要求盡快訂法

2019-10-03 16:18

寶可夢新北大都會公園首日 逾萬人到場抓寶

2019-10-03 16:59

公道三拆遷戶陳情先建後拆 竹市府：已合理補償保權益

2019-10-03 15:47

「幹譙阿嬤」關心重機騎士 裝監視器警告別玩過頭

2019-10-04 09:02

孫子樓下玩爺奶樓上喝咖啡 美濃世代中心啟用

2019-10-03 17:44

高雄土開高層傳互槓 高市都發局長凌晨籲董座尊重制度

2019-10-04 01:33

網美們注意！40座超美發光蒲公英 內湖美堤公園登場

2019-10-03 15:28

觀光拚南向 越南帥哥網紅遊基隆大讚色彩屋

2019-10-04 08:27

黃偉哲為了這件事 連說四次「好訝異」

2019-10-03 15:58

苗縣績優公寓大廈評選竹南首馥獲冠軍 組讀書會教鋼琴

2019-10-03 21:36

大啖萬里蟹不傷形象 漁村媽媽教美美解蟹四部曲

2019-10-03 15:39

高雄土開公司有藍綠較勁隱憂？ 董事長和總經理傳不合

2019-10-04 00:01

中市火警2勇消殉職 新北狂拆違建面積逾10萬坪

2019-10-03 20:20

溪頭又見橫躺族 放心原來是森林瑜伽

2019-10-03 16:15

瘋健身重訓過度 擔心努責現象上身

2019-10-03 21:12

開直播被嗆斷手腳、槍殺爆頭 議員憂人身安全都告了

2019-10-03 20:00

鳳山暖警分局長 因為義警一句話大清早陪孩子上學

2019-10-03 14:56

屏東雷擊斷電波及高雄給水廠 水公司調10萬噸原水救急

2019-10-03 20:27

明德水庫水源直送 這裡養的大閘蟹有藺草提味

2019-10-03 16:07

防水添利器 台南移動式防水擋板演練逼真

2019-10-03 13:06

影╱韓粉設漂白牆幫洗白 韓國瑜加油站基隆今晚成立

2019-10-03 19:26

高雄漁貨賣出去了 外銷成長 22％

2019-10-03 23:05

「市民廣場」水琴窟啞了 苗市公所要開「嗓」

2019-10-03 19:31

南門市場改建案都審 委員會要求降低1樓離地高度

2019-10-03 14:09

韓國瑜選前百日搭船疑漏油 船公司：是黑煙附著在水面

2019-10-03 14:55

美前副國務卿與學人中心拜會 韓國瑜 ：台美是重要夥伴

2019-10-03 17:01

民權大橋下陷問題 議員批：無具體改善還想粉飾太平

2019-10-03 17:37

影／穿越75年的越洋明信片 開啟一段中日忘年之交

2019-10-03 19:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top