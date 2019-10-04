台南水道博物館「通氣孔柱」與大清郵筒「撞臉」

2019-10-04 09:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



近百年的原台南水道古蹟歷經數年修復，今年10月國慶連假將以「台南山上花園水道博物館」全新風貌登場，中華郵政也特別和市府文化局合作，出借珍藏品「大清郵筒」參與開幕盛事，和淨水區的通氣孔柱「撞臉」，相似度非常高，令人菀爾。

文化局指出，中華郵政表示，中國最早郵筒之設置，始於清光緒32年間（西元1906年，即日治台灣的明治39年），約當於台南水道開始興建的6年前。依據大清郵政總辦帛黎的通諭第156號文中，規定郵筒的尺寸格式是「信筒上為鐵皮製貯信圓筒，高18吋，直徑12吋，下為木質圓座，信筒上加碗狀蓋，蓋上繪龍二條，及『大清郵政』四字」。

中華郵政在11日水道博物館開幕當天，除設置臨時郵局及「歪腰郵筒」，備有局贈封、風景戳及臨局戳供民眾蓋章收藏外，現場也將展示復刻版「大清郵筒」。有人發現大清郵筒的管柱與淨水池區通氣孔柱的條紋（通氣孔）一在上、一在下，帽緣一尖一圓，兩者外觀彷彿明星臉。「大清郵筒」趁水道開幕「亂入」（趁亂混入搶鏡），令觀者莞爾。

台南市文化局指出，原台南水道有兩大部分，「水源地區」納入原山上苗圃，規畫為擁有博物館、花園及密林的「山上花園水道博物館」，有三大展區，分別為快濾桶室、快濾池及送出唧筒室，濾水器械至今近百年保存良好，是重要的世界土木遺產，當天有解說及導覽，讓遊客了解日治時期衛生工程現代化的發展歷史。

另位在對面的「淨水池區」，4年前修復後已開放，免收買票進入，「通氣孔柱」就位在蓄水池上方，一根根整齊排列的鑄鐵孔柱相當奇特及壯觀，吸引很多人拍照。