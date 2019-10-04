「幹譙阿嬤」關心重機騎士 裝監視器警告別玩過頭

2019-10-04 09:02 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



嘉義縣台三線312公里處有間「阿婆灣柑仔店」，因許多重機騎士行經該路段，喜歡展現壓車特技，一不小心就摔車受傷，柑仔店負責人陳富阿嬤看不下去，常以國罵「X你娘，騎卡慢ㄟ！」提醒，車友見阿嬤真心關心，不但不生氣反爭相走告，暱稱她「幹譙阿嬤」，她也提醒騎士不要玩過頭，柑仔店已加裝監視器，必要時可向警方檢舉違規。

86歲的陳富眼睛不好、但身體健康，沒事都坐在店旁休息，她見遊客來訪不會刻意招呼，僅提醒「自己看看」，並說明柑仔店開業近50年，賣的東西沒太多改變，房子還算堅固，店面也無須裝修，現在年紀大了，店內大小事逐漸交由媳婦戴秋燕接手，包括擋住危險駕駛、提醒不能危險騎車。

「X！少年仔都忘記家裡有父母！」陳富說，許多年輕人來這裡騎車，也會到店裡坐、買飲料喝，她總不忘提醒「注意安全」，這些年看過太多騎士過彎摔車，年輕人實在不懂事，都不知道摔車後父母心痛，因此每當站在路口看不下去，她當然要幹譙告誡。

她說，雖然不斷提醒，還是很多人出事，今年4月就有一輛機車，過彎不慎衝入柑仔店、撞破玻璃櫥櫃，雜貨散落一地，騎士和她媳婦2人都受傷就醫，因此現在除了幹譙，她媳婦還裝了6支監視器。