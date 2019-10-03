選戰倒數百日 蔡易餘搶先掛與蔡英文同框競選看板

2019-10-03 19:56 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



距離2020總統立委大選，進入倒數百日，總統蔡英文民調領先，尋求連任的民進黨嘉義縣立委蔡易餘搶搭「辣台妹」小英氣勢，搶先在海區的選舉區，高掛與總統蔡英文同框合體的大型聯合競選看板，展現團結氣勢，蔡易餘自稱是「靈活的胖子」，他說，小英執政3年有成，民眾有感，支持度也持續向上攀升，未來看板會陸續增加，展現力拚連任氣勢。

民進黨中央規畫時程安排各選區立委提名人，與小英總統選舉合照，先寄小英總統選選文宣用的照片，蔡易餘競選團隊上個月製作「靈活的胖子」競選看板，蔡易餘穿西裝拍照，巧合地與小英總統競選用照片，都穿西裝握拳，競選團隊巧思用數位合成方式同框合體，製作聯合競選看板。

蔡易餘說，上周在朴子、水上、太保、鹿草等鄉鎮市，懸掛與小英總統同框合體的聯合競選看板，主打「2020台灣要贏」，未來會陸續增加，他開玩笑說「和『台灣隊長辣台妹』合照，『浩克』也得穿好西裝打起領帶，政經八百，但是睜開眼睛就無法微笑，微笑就只能眯眯眼狀態，二擇一了！」