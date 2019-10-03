南榮教職員薪事紛爭未解 周六將再度磋商

2019-10-03 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



遭教育部勒令停辦的台南市南榮科技大學，仍積欠約40名教師逾千萬元薪水，校方董事會近日在律師陪同曾與教師談判何時發放薪水與老師離職條件，但雙方歧見仍深，本周六下午再次磋商。

據知，上述薪資協調會上月底在學校召開，學校董事會人員與學校自救會教職員工磋商，一開始律師表達學校今年8月不應該發兩年聘書給老師，造成學校目前要處理老師相當棘手，要求彼此各退一步，既然老師都沒有達到聘書條件上足夠的課，希望老師不要走法院追討欠薪，可以用協調解決。

據知，南榮仍有200多名學生，有排課的老師們依然正常上課。自救會教職員提出質疑，要求律師不要曲解法律，接聘是老師權益，學校不發聘書才是違法，律師不要以為聘書是「恩給制」。

會中董事會人員也稱，因老師沒上到那麼多課，希望老師自願辦理自11月1日退休，而今年8、9、10月領本俸就好，由於不領學術研究，平均每名教師將少領10多萬元，多數教師無法接受。