嘉市國中生愛上迷人的鄒語 獲得朗讀比賽冠軍

2019-10-03 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



輔仁中學國二學生亞摩亞・阿古雅獲得嘉義市108年度語文競賽原住民語（鄒族語）朗讀比賽國中組冠軍，他說，從小透過爸媽、部落小學老師以及耆老接觸族語，族語最迷人的地方在於特別的腔調、發音，有些斷句讓人覺得很酷，他為參加全國賽，也會火力全開，加緊練習。

頒獎典禮今天下午在大業國中活動中心舉行，嘉義市長黃敏惠到場頒獎表揚獲獎選手及團體獎學校，獲獎特優選手共計143位，團體組共有15所學校獲獎，本次比賽各組第一名總計54位，將代表嘉義市參加今年度的全國語文競賽。

亞摩亞・阿古雅小學六年級時獲得全國賽原住民族語(鄒族語)朗讀的全國冠軍，他今天現場秀了一句族語「我們的家」，聲調充滿信心與魅力。

他說，在他心中鄒族語言代表文化，是自己對文化的認同，他感到非常驕傲，他也已通過原住民語文認證，獲得證書。

另外，博愛國小今年第15度獲得嘉義市語文競賽國小學生團體組第一名，精忠國小校長楊勛凱則獲得國語演說社會組優等，將2度參加全國賽。

博愛國小校長張英裕表示，學校從低年級開始，鼓勵同學參加說故事與小詩朗讀活動，中年級進行語文學習成就評估與儲訓，徵選優秀學生，在語文教師團隊的指導下分組培訓；到高年級，經老師密集培訓，最後挑出最優異的學生，代表學校參加嘉義市語文競賽。

楊勛凱說，他採取自我訓練方式，上網從YouTube搜尋自己有興趣的演說題目，揣摩演說技巧，他本身也是荒野保護協會的解說員，兩者都需要訓練口條，他從中學到經驗，也鼓勵孩子投入演說與解說員行列，希望以身作則，鼓舞學生努力學習的精神。

黃敏惠說，學生的成就就是老師最大的榮耀，在語文的素養上不斷精進，培養帶著走的能力，將人的價值與理念，藉由語言與文字的力量傳達出來，讓嘉義市變得更美好。

市府教育處表示，本次比賽共分國語、閩南語、客語、原住民族語及英語五種語別，項目計有作文、寫字、字音字形、演說、朗讀等五項，競賽組別分為國小學生組、國中學生組、高中學生組、教師組及社會組等五組，參賽選手共有617位。