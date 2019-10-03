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台南媒合企業與學校實習工讀 讓學生畢業即就業

2019-10-03 18:52聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市勞工局今天與台南將寶公司及中華醫事科技大學等校，共同簽署產官學合作備忘錄，由將寶提供實習與工讀機會與學生，勞工局表示，透過市府的合作平台，之前已有8家企業提供512個實習機會給學生，並有121人在實習後獲得留用，畢業即就業。

簽約儀式下午在市府舉辦，市長黃偉哲、將寶實業公司董事長許國松、中華醫事科大校長曾信超、台南應用科技大學校長黃宗成、崑山科技大學副校長黃國賢及嘉南藥理大學校長陳鴻助等人都到場。

黃偉哲表示，市府很高興能媒合優質的企業與學校，讓學生能夠進入好的企業打工、實習，避免遇到血汗工廠或詐騙集團 ，未來會繼續努力，創造市府、企業與學生三贏。

勞工局局長王鑫基表示，為縮短青年學子學用落差，由勞工局建構產官學合作平台，媒合企業與學校，透過「業師教學」、「企業實習」、「留才培育」3大培力合作策略，讓青年學子在校取得學歷外，也能接受業師的親自指導，並到業界實習累積實務經驗，更能提早進入職場卡位。

台南市推動至今，已促成晶華麗晶酒店集團、老爺酒店集團、國泰商旅、統昶行銷、榮鋼集團、黑橋牌企業、台南大員皇冠假日酒店、萬國通路等8家企業與24家次學校進行產官學合作案，提供729個就業機會及512個實習機會，並有121位學生在實習後獲得企業留用。

將寶實業成立於 1991 年，原是一間專業生產化妝品塑膠容器的製造廠商，2005年成立化妝品部門，生產全系列彩妝產品，成功轉型為國際化妝品牌專業代工廠，許國松表示，將寶實業不僅具備專業實力，更期透過產官學合作展現企業培育在地人才的社會責任及企圖心。

台南市長黃偉哲（中）今天與台南將寶公司及中華醫事科技大學等校，共同簽署產官學合作...
台南市長黃偉哲（中）今天與台南將寶公司及中華醫事科技大學等校，共同簽署產官學合作備忘錄。圖／市府提供
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台南市長黃偉哲今天與台南將寶公司及中華醫事科技大學等校，共同簽署產官學合作備忘錄...
台南市長黃偉哲今天與台南將寶公司及中華醫事科技大學等校，共同簽署產官學合作備忘錄。圖／市府提供
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實習勞工局化妝品

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