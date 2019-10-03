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虎尾科大舊倉庫活化 打造雲林首座智慧科技運動中心

2019-10-03 18:20聯合報 記者蔡維斌╱即時報導

虎尾科技大學結合AI智慧科技研發元素，利用老舊倉庫打造國內第一座學生宿舍智慧型健康運動中心，讓學生享有五星級的健身空間，除擁有許多健身器材，也模擬單車競速場，讓同學之間進行健身競速，一啟用深受學生喜愛，也為該校成功利用閒置空間的範例再添一筆。

虎尾科技大學積極活化老舊空間，最近利用廢荒的宿舍地下樓，精心建造學生專屬的學習資源中心，現代感的設計空間，設有溫馨談話室和影音播放室，更有國內首創的「沈思小屋」，讓學生獨坐小屋內，洗滌心靈、沈澱思考，以應對繁重功課或情緒煩惱，十分貼心。

除了健心也要健身，校方再度斥資兩百多萬元，將第3宿舍地下室翻修成為時下最夯的運動中心，不僅有多種體適能訓練的跑步機、自行車或健力啞鈴等器材，還有瑜珈及有氧運動室，設施完善，最特別的是，還融入該校的智慧科技研發素材，透過影音場景設計，讓室內健身室像置身戶外競賽場。

學務長鄭仁杰說，堆置雜物且陰暗潮溼的地下舊倉庫，如今已成明亮寬敞的運動中心，並由健訓社選手進駐擔任教練，規劃體態雕塑與肌力訓練課程，打造一座智慧健身中心。

健身中心一啟用，深受師生喜愛，副學務長廖尹華也說，健身中心完全免費，最特別的是由該校資訊工程系師生導入的智慧科技，可輸入雲林到台北或環島的單車競速記錄，設定為比賽，可摸擬實際場域，騎乘過程隨著地形高低起伏或轉彎等路況減加速，很有臨場感，讓在室內競速的同學宛如真的在戶外比賽。

校長覺文郁強調，擁有健康的身心訓練，讓學習更加分，健康中心引進該校AI智慧研創技術，未來將建置個人化的運動資料，只要刷學生卡，可秀出個人體能記錄，可修正更適合自己的運動，像是一座科技運動平台，既有研創又健身，很有意義。

虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，提供師生五星級...
虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，提供師生五星級的練身空間，一啟用就爆滿，學生超喜愛，校長也來同樂。記者蔡維斌／翻攝
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虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，設施完善，提供...
虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，設施完善，提供師生五星級的練身空間。記者蔡維斌／攝影
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虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，提供師生五星級...
虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，提供師生五星級的練身空間，一啟用就爆滿，學生超喜愛。記者蔡維斌／翻攝
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虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，設施完善，提供...
虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，設施完善，提供師生五星級的練身空間。記者蔡維斌／攝影
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虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，設施完善，提供師生五星級的練身空間。記者蔡維斌／攝影
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虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，設施完善，提供師生五星級的練身空間。記者蔡維斌／攝影
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虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，設施完善，提供師生五星級的練身空間。記者蔡維斌／攝影
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虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，設施完善並由學...
虎尾科技大學把學生宿舍舊倉庫改造為雲林第一座AI智慧科技運動中心，設施完善並由學校健訓社學生進駐當教練，提供師生五星級的練身空間。記者蔡維斌／攝影
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健身宿舍虎尾科技大學

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